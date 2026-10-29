Salta reúne al deporte de las Ciencias Económicas y Santa Fe festeja sus primeros triunfos

La edición del Encuentro Deportivo Nacional para profesionales en Ciencias Económicas comenzó en Salta con una agenda que irá hasta el sábado

El deporte y la camaradería volvieron a encontrarse en una nueva edición del Encuentro Deportivo Nacional para profesionales en Ciencias Económicas . Salta es la sede de esta vigésima convocatoria, que propone jornadas de competencia en 19 disciplinas y también espacios para compartir experiencias más allá de los resultados. Santa Fe dice presente con representantes en varias especialidades y ya tuvo motivos para celebrar.

En el fútbol, el combinado santafesino comenzó su participación con dos victorias que dejaron una buena impresión. Primero se impuso por 5-2 frente a Tucumán, en un encuentro en el que Sergio Pinda Durán marcó tres tantos y Tito Pizarulli completó la cuenta con un doblete.

La segunda presentación también terminó con festejo para Santa Fe. Esta vez, el triunfo fue por 3-0 ante Misiones, con otra actuación destacada de Durán, quien convirtió en dos oportunidades, mientras que Raúl Bianco anotó el tanto restante.

La actividad del encuentro abarca ajedrez, atletismo, básquet, beach vóley, bochas, cestoball, fútbol 5 y 11, golf, hockey, pedestrismo, mountain bike, natación, pádel, pesca, tenis, tenis de mesa, truco y vóley. De esta manera, la competencia ofrece un amplio abanico de propuestas deportivas para los participantes durante las cuatro jornadas.

El cierre tendrá lugar el próximo 31 de octubre con la Fiesta de Clausura, que sumará un atractivo especial para los asistentes: el show de Los Tekis. Así, la cita combinará el desenlace de las competencias con una celebración musical para despedir una nueva edición del encuentro nacional.