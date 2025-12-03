Uno Santa Fe | Ovación | Atletismo

Se viene la tercera fecha de la Copa Santa Fe de atletismo

Rosario será escenario de la 3ª y última etapa de la Copa Santa Fe de atletismo que cuenta con el respaldo el gobierno provincial.

3 de diciembre 2025 · 09:51hs
Milagros Lamagni

Milagros Lamagni, entrenada por Maxi Troncoso, se destaca en la prueba de salto en alto.

Seguimos rumbo a los Juegos Suramericanos 2026, y este sábado 6 de diciembre en el estadio municipal de Rosario se realizará la tercera y última fecha de la Copa Santa Fe de atletismo. A partir de las 9.30, los mejores 8 atletas de cada disciplina de toda la provincia van a estar ahí. Estarán las disciplinas para U16, disciplinas adaptadas, y mini atletismo como en cada una de las etapas anteriores. Y por la tarde, se harán las premiaciones a los mejores deportistas, al mejor equipo y una sorpresa que dejaron entrever los organizadores.

La Copa Santa Fe de atletismo en Rosario

Finalmente, este sábado 6 de diciembre, tras la postergación por cuestiones climáticas, finalizará la primera edición de la Copa Santa Fe de atletismo en la ciudad de Rosario. La competencia es organizado por la Federación Santafesina de Atletismo con el apoyo del gobierno provincial y el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

Las seis asociaciones del atletismo provincial con sus mejores representantes estarán en la Pista de Solado Sintético Luis Bruneto, en el Estadio municipal Jorge Newbery de Rosario, para la tercera y última fecha de la Copa Santa Fe. La muy interesante modalidad, que si bien hace diez años se comenzó inicialmente con el fútbol, luego fue incorporando otros deportes y este año por primera vez se realiza en el atletismo, habiendo despertado gran interés, tanto en los atletas, como en las asociaciones del atletismo provincial. Entre las 10 y las 12.30 por la mañana del sábado y luego por la tarde entre las 16.00 y las 18.00 se disputarán las diversas pruebas.

En representación de la Asociación Santafesina de Atletismo estarán compitiendo Leila Garetto, Luciana Ferreyra, Malena Gobbo, Victoria Olives y Milagros Lamagni en mujeres, mientras que en varones lo harán Brian López, José Zabala, Carlos Johnson, Julio Noville y Tobías Cacciabue. Una buena oportunidad para ver a grandes atletas de nuestra región, que habitualmente entrenan en la pista del Card, en la competencia provincial.

El ranking de clubes en la rama masculina es el siguiente: Sonder de Rosario 203, Velocidad y Resistencia de Santa Fe 180, Unión de San Guillermo 116, mientras que en la rama femenina prevalecen Velocidad y Resistencia con 228, lo sigue Sonder de Rosario con 151 y EFA 58. En el acumulado de asociaciones, Rosario tiene 539 puntos y Santa Fe 522.

image
&nbsp;Brian L&oacute;pez de Humboldt tiene puntaje ideal en salto en largo tras las dos primeras etapas. &nbsp;

Brian López de Humboldt tiene puntaje ideal en salto en largo tras las dos primeras etapas.

La primera etapa se realizó en la ciudad de Rosario, y la segunda, en San Guillermo. Tras esas dos competencias los santafesinos destacados fueron los que se detallan a continuación. En los 100 y 200 femenino, Agustina Wilhjeln, entrenada por Nicolás Camargo está segunda, mientras que Luciana Ferreyra, está primera en 400 con vallas.

La santafesina Milagros Lamagni, cuyo entrenador es Maximiliano Troncoso, está primera en salto en alto, y Leila Garetto en salto en largo. En salto con garrocha, entrenada por Cristian Aguirre, la primera es Paula Gómez Iriondo, seguida por Milagros Lamagni y por Aldana Garibaldi. En lanzamiento de bala, Valentina Gosteli de Humboldt, está segunda, mientras que Dafne Faccioli está cuarta en lanzamiento de jabalina.

En la rama masculina, Andrés Mendoza y Alcides Santilli están tercero y cuarto en los 400 metros, mientras que Lautaro Ocampo primero en los 800. En los 400 metros con vallas, Andrés Mendoza, entrenado por Hugo Wedertz, está puntero, y José Zabala, entrenado por Darío Nuñez, se impone en 6000 metros.

En salto en alto, Elías Marani de Atletas del Litoral, cuyo asistente técnico es Ariel Volpato se ubica cuarto. Por su parte, en lanzamiento del martillo, Emanuel Giambruni de Club Sunchales, entrenado por Adrián Marzo está tercero, y Gael Cardozo, sexto. En jabalina, Ignacio Fontana, está primero, y en salto con garrocha, Walter Durán, de Unión de Santa Fe, está séptimo.

Atletismo Copa Santa Fe Rosario
