La espera terminó y llegó el momento de que las categorías formativas de la ASB vuelvan a la acción, dando inicio a una nueva temporada para los equipos y jugadores más jóvenes del ámbito regional.
Se viene un cargado fin de semana en las formativas de la ASB
Inician las formativas de la ASB que hasta el año pasado se conocían como U13, U15 y U17, y que ahora pasaron son Infantiles, Cadetes y Juveniles
Por Ovación
Una de las novedades de este año tiene que ver con la denominación de las divisiones, ya que desde esta temporada se adoptará una nomenclatura diferente a la que se utilizaba hasta el año pasado. De esta manera, las categorías que anteriormente eran conocidas como U13, U15 y U17 pasarán a llamarse Infantiles, Cadetes y Juveniles, respectivamente.
El cambio apunta a ordenar y unificar la estructura de las divisiones formativas dentro del básquet local, manteniendo las mismas edades de competencia pero con nombres que históricamente identifican a estas etapas del desarrollo deportivo.
SÁBADO 7 DE MARZO – DIVISIONES INFERIORES DE LA ASB– FECHA 1
En cancha de Regatas Santa Fe
-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Regatas vs. República del Oeste
En cancha de Rivadavia Juniors
-Desde las 9: Premini, Mini e Infantiles de Rivadavia vs. Alumni; Cadetes de Rivadavia vs. Colón (SJ) B
En cancha de Argentino de San Carlos
-Desde las 10.30: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Argentino vs. CUST A
En cancha de Náutico El Quillá
-Desde las 10.30: Mini, Infantiles y Cadetes de El Quillá vs. Regatas Coronda; Juveniles de El Quillá vs. Regatas (SF) B
En cancha de Colón (SJ)
-Desde las 9: Premini, Mini de Colón (SJ) A vs. Colón (SF); Cadetes y Juveniles de Colón (SJ) A vs. Unión A
En cancha de Banco Provincial
-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Banco A vs. Kimberley
En cancha de Centenario (Gálvez)
-Desde las 9.30: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Centenario vs. Banco B
En cancha de Almagro
-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles y Cadetes de Almagro A vs. Unión B
En cancha de Unión (Santo Tomé)
-Desde las 10: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de CUST B vs. Gimnasia
En cancha de República del Oeste (local Macabi)
-Desde las 10: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Macabi vs. Almagro B
En cancha de Santa Rosa
-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Santa Rosa vs. Alma Juniors
En cancha de Alianza (Santo Tomé)
-Desde las 10: Mini de Alianza vs. UNL; UNL vs. Sanjustino y Alianza vs. Sanjustino