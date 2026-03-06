Uno Santa Fe | Ovación | ASB

Se viene un cargado fin de semana en las formativas de la ASB

Inician las formativas de la ASB que hasta el año pasado se conocían como U13, U15 y U17, y que ahora pasaron son Infantiles, Cadetes y Juveniles

6 de marzo 2026 · 16:22hs
Se viene un cargado fin de semana en las formativas de la ASB

La espera terminó y llegó el momento de que las categorías formativas de la ASB vuelvan a la acción, dando inicio a una nueva temporada para los equipos y jugadores más jóvenes del ámbito regional.

Una de las novedades de este año tiene que ver con la denominación de las divisiones, ya que desde esta temporada se adoptará una nomenclatura diferente a la que se utilizaba hasta el año pasado. De esta manera, las categorías que anteriormente eran conocidas como U13, U15 y U17 pasarán a llamarse Infantiles, Cadetes y Juveniles, respectivamente.

El cambio apunta a ordenar y unificar la estructura de las divisiones formativas dentro del básquet local, manteniendo las mismas edades de competencia pero con nombres que históricamente identifican a estas etapas del desarrollo deportivo.

SÁBADO 7 DE MARZO – DIVISIONES INFERIORES DE LA ASB– FECHA 1

En cancha de Regatas Santa Fe

-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Regatas vs. República del Oeste

En cancha de Rivadavia Juniors

-Desde las 9: Premini, Mini e Infantiles de Rivadavia vs. Alumni; Cadetes de Rivadavia vs. Colón (SJ) B

En cancha de Argentino de San Carlos

-Desde las 10.30: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Argentino vs. CUST A

En cancha de Náutico El Quillá

-Desde las 10.30: Mini, Infantiles y Cadetes de El Quillá vs. Regatas Coronda; Juveniles de El Quillá vs. Regatas (SF) B

En cancha de Colón (SJ)

-Desde las 9: Premini, Mini de Colón (SJ) A vs. Colón (SF); Cadetes y Juveniles de Colón (SJ) A vs. Unión A

En cancha de Banco Provincial

-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Banco A vs. Kimberley

En cancha de Centenario (Gálvez)

-Desde las 9.30: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Centenario vs. Banco B

En cancha de Almagro

-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles y Cadetes de Almagro A vs. Unión B

En cancha de Unión (Santo Tomé)

-Desde las 10: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de CUST B vs. Gimnasia

En cancha de República del Oeste (local Macabi)

-Desde las 10: Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Macabi vs. Almagro B

En cancha de Santa Rosa

-Desde las 9: Premini, Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles de Santa Rosa vs. Alma Juniors

En cancha de Alianza (Santo Tomé)

-Desde las 10: Mini de Alianza vs. UNL; UNL vs. Sanjustino y Alianza vs. Sanjustino

