Se viene una agitada cartelera con feriado a la vista en la ASB

Desde este viernes, decretado Feriado Nacional, más el sábado y domingo, la actividad en el plano de la ASB será por demás de nutrida. Incluye partidos de formativas en ambas ramas, categorías Desarrollo, Promocional más los primeros juegos semifinales del Clausura Femenino de Mayores.

Divisiones inferiores de la ASB- Rama Masculina

En el gimnasio Pay Zumé

-Desde las 10.30: U11, U13, U15 y U17 de CUST A vs. Sanjustino

En el gimnasio Félix Colombo

-Desde las 9.30: U11, U13, U15 y U17 de Colón (SJ) vs. Unión B

En el gimnasio Raúl González

-Desde las 10.30: U11, U13 y U17 de Alumni vs. Gimnasia

Divisiones inferiores - Rama Femenina

En el Gigante Verde de Gálvez

-Desde las 14: U17 y U15 de Centenario vs. Sanjustino

En el Coloso del Lago

-Desde las 18: U13 y U15 de El Quillá vs. CUST B

En el gimnasio Pay Zumé

-A las 18.30: U17 de CUST vs. Almagro

Categorías Desarrollo

En el gimnasio Tribu Mocoretá

-Desde las 16: U15 y U17 de Regatas (SF) vs. Polideportivo Recreo

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Categorías Desarrollo

En la ciudad de Recreo

-Desde las 13: U13 y U15 de Polideportivo Recreo vs. Alianza (ST)

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Divisiones inferiores - Rama Masculina

En el gimnasio Remigio Lescano

-Desde las 15: U11, U13 y U15 de Argentino vs. CUST B

Categorías Desarrollo

-A las 16: U13 de Alma Juniors vs. Polideportivo Recreo

Divisiones inferiores - Rama Femenina

En el gimnasio Enzo Scocco

-Desde las 12: U15 y U17 de Alma Juniors vs. Centenario

Semifinales - Clausura Femenino - Mayores - Juego 1

21.30 Gimnasia vs. República del Oeste

21.30 CUST vs. Alma Juniors

Torneo Promocional - Play In - Juego 2

20.00 Colón (SJ) vs. Central Rincón (ida Colón SJ 68-49)