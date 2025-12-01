Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Se viene una definición histórica de la Fórmula 1 en Abu Dhabi

Se viene una definición para alquilar balcones en la última fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, que tendrá lugar en Abu Dhabi.

1 de diciembre 2025 · 07:25hs
El Mundial de Fórmula 1 llega a su última cita con un desenlace apasionante que promete quedar en la historia. El Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará el domingo 7 de diciembre a las 10:00 (hora argentina), definirá al nuevo campeón en una batalla electrizante entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, separados por apenas 16 puntos tras el GP de Qatar.

La victoria del neerlandés en territorio qatarí reavivó la lucha por el título y dejó la clasificación al rojo vivo. Verstappen, de Red Bull, se impuso con autoridad y volvió a mostrarse competitivo como en sus mejores momentos, superando a los dos McLaren en una carrera condicionada por la normativa que limitó los neumáticos a un máximo de 25 vueltas por juego. La estrategia fue determinante y McLaren no logró ejecutar con precisión sus paradas en boxes, situación que Norris y Piastri pagaron muy cara.

El británico, líder del campeonato con 408 puntos, sufrió inconvenientes tanto en pista como en la planificación de su equipo y cruzó la meta en la cuarta ubicación. Piastri, su compañero de escudería, terminó segundo, mientras que Carlos Sainz (Williams) completó el podio. Este resultado dejó todo abierto para la gran definición final.

Qué necesita cada candidato para coronarse campeón

  • Lando Norris (McLaren – 408 puntos):

    Es el que llega mejor posicionado. Le alcanzará con finalizar por delante de Verstappen y Piastri, sin importar la ubicación.

  • Max Verstappen (Red Bull – 396 puntos):

    Tetracampeón mundial (2021, 2022, 2023 y 2024), buscará su quinta estrella. Debe ganar la carrera y esperar que Norris termine cuarto o peor. También será campeón con cualquier combinación que le permita sumar al menos 13 puntos más que el británico.

    Si ambos igualan en puntos (posibilidad concreta si Verstappen gana y Norris es cuarto), el título sería para Max por criterio de desempate: tendría más victorias en la temporada.

  • Oscar Piastri (McLaren – 392 puntos):

    El australiano es quien más complicado llega. Necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor. Además, no puede permitir que Verstappen lo supere en puntos.

Clasificación del campeonato tras el GP de Qatar

  • Lando Norris (McLaren): 408

  • Max Verstappen (Red Bull): 396

  • Oscar Piastri (McLaren): 392

  • George Russell (Mercedes): 309

  • Charles Leclerc (Ferrari): 230

  • Lewis Hamilton (Ferrari): 152

  • Kimi Antonelli (Mercedes): 150

  • Alexander Albon (Williams): 73

  • Carlos Sainz (Williams): 64

  • Isack Hadjar (Racing Bulls): 51

    (… resto de posiciones)

Cronograma del GP de Abu Dhabi

Autódromo de Yas Marina

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 06.30 – 07.30

  • Práctica Libre 2: 10.00 – 11.00

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 07.30 – 08.30

  • Clasificación: 11.00 – 12.00

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera final: 10.00

Una definición digna de película

La temporada 2024/25 se encamina a uno de los cierres más intensos de los últimos años. Tres pilotos, dos escuderías, 16 puntos de diferencia y un solo campeón. Norris busca su primera corona, Piastri sueña con dar el golpe, y Verstappen, renacido, quiere reafirmar que sigue siendo el hombre a vencer.

El circuito de Abu Dhabi se convertirá en un escenario de máxima tensión. La Fórmula 1 está ante un desenlace inolvidable, de esos que quedan grabados en la historia del automovilismo mundial.

El domingo, a las 10:00, se sabrá si el futuro tiene color papaya, azul intenso… o si vuelve a teñirse de rojo y amarillo.

