Se viene una nueva edición del Circuito Mundial de Seven

World Rugby lanzó en Dubái la nueva etapa del World Seven Series 2026, con un formato global de tres niveles, y con la presencia de Los Pumas argentinos.

26 de noviembre 2025 · 18:12hs
Los capitanes de los seleccionados que participarán en el Seven de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

World Rugby lanzó en Dubái la nueva era del World Seven Series 2026, con un formato global de tres niveles, más equipos, más destinos y un camino competitivo claro para que las naciones emergentes asciendan hasta el máximo nivel en un año. Los Pumas 7´s serán parte del Seven en los Emiratos Árabes Unidos, que se disputará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

El sistema incluye 13 eventos en 12 países, con participación igualitaria entre hombres y mujeres en todas las etapas. La nueva estructura cuenta con el campeonato Mundial SVNS: tres destinos con los 24 mejores equipos (12 femeninos + 12 masculinos), comenzando en Hong Kong y cerrando con finales consecutivas en Valladolid y Burdeos.

El World Seven Series: seis sedes icónicas —Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York— con los equipos élite de ambos géneros. La competencia se proyecta como una plataforma global para el crecimiento del seven, con más talento, más mercados estratégicos y un impulso clave rumbo a Los Ángeles 2028.

El plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las primeras dos etapas del circuito mundial en Dubai (entre el 29 y el 30 de noviembre, y Ciudad del Cabo (el 6 y el 7 de diciembre). En Dubai, Argentina integrará la Zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

El calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán las selecciones de Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

-Fixture de Los Pumas en Dubai

Argentina-Fiji, sábado 29 de noviembre a las 6:10

Argentina-Francia, sábado 29 de noviembre a las 9:38

Argentina-Sudáfrica, sábado 29 de noviembre a las 13:34

