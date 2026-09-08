Paro universitario en Santa Fe: la UNL y la UTN adhieren a la medida de fuerza y preparan otra Marcha Federal

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una nueva medida de fuerza. En Santa Fe, la protesta afecta a las actividades de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Tecnológica Nacional

La falta de acuerdo en la paritaria universitaria volvió a profundizar el conflicto entre los gremios docentes y el Gobierno nacional. Este martes 8 de septiembre se lleva adelante un paro de 24 horas en las universidades públicas de todo el país , una medida que afecta a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Fe.

La medida de fuerza forma parte de una nueva etapa del plan de lucha de los trabajadores universitarios , quienes reclaman una recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y un mayor presupuesto para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, Daniela Díaz, referente de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), explicó los motivos que llevaron a los sindicatos a convocar a la nueva huelga.

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Paro universitario: los gremios rechazan la oferta salarial

Según explicó Díaz, el conflicto se profundizó luego de la reunión realizada el 1° de septiembre, cuando el Gobierno nacional presentó una propuesta que fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales.

“Después del fracaso de la reunión del primero de septiembre, donde pretendíamos llegar a un acuerdo con el Gobierno para negociar el cumplimiento de la ley y para que nos paguen el más de 31 por ciento que nos están debiendo, el Gobierno en ese momento ofrece solamente un 3 por ciento pagadero con el sueldo de septiembre”, sostuvo la dirigente.

Para los gremios, ese porcentaje no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios acumulada durante los últimos meses.

En Santa Fe, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) también viene participando de las medidas de fuerza y cuestionó la propuesta salarial del Ejecutivo nacional.

Los sindicatos sostienen que el aumento del 3% no contempla la pérdida salarial acumulada y reclaman que se respeten los porcentajes previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué reclaman los docentes universitarios

El reclamo de los trabajadores de las universidades nacionales no se limita a la discusión salarial. Entre los principales puntos planteados por los gremios se encuentran:

Recomposición de los salarios docentes y no docentes .

. Recuperación del poder adquisitivo perdido .

. Actualización de las becas estudiantiles .

. Mayor presupuesto para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas .

. Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario .

. Cumplimiento de las resoluciones judiciales vinculadas al financiamiento y los salarios.

Un presupuesto universitario acorde para 2027.

“Estamos pidiendo lo que venimos pidiendo hace años, que se cumpla la ley. Ya el Gobierno no está cumpliendo la ley y está incluso no cumpliendo la cautelar que ya quedó firme y, bueno, pretendemos que se nos abone lo que se nos debe, pretendemos que se actualicen las becas y que haya un presupuesto digno para las universidades en el año 2027”, afirmó Díaz.

Cómo continúa el plan de lucha universitario

El paro universitario de este martes 8 de septiembre no será la última medida anunciada por los sindicatos. El cronograma contempla una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre, bajo la consigna de trasladar las actividades universitarias al espacio público y visibilizar el reclamo de docentes y estudiantes.

En paralelo, las organizaciones sindicales comenzaron a organizar una quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para los primeros días de octubre.

La movilización tendrá como objetivo volver a colocar en la agenda pública el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales, la recomposición de los salarios y el cumplimiento de la legislación vigente.

“Estamos trabajando para una nueva marcha federal, la cual va a tener lugar seguramente los primeros días de octubre”, confirmó Díaz.