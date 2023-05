Selknam consiguió un importante triunfo ante Pampas

Con este resultado quedaron definidas las sedes de las semifinales, que serán en Montevideo y en Córdoba, porque ya ningún de los escoltas pueden llegar al segundo lugar de la tabla; Pampas se mantiene tercero con 29 unidades, mientras que detrás aparecen Yacaré XV, con 24 unidades, y Selknam, con 22 puntos. En el encuentro pendiente de la jornada, el combinado paraguayo recibirá mañana con Dogos XV.

Durante la primera etapa en el CASI, Pampas parecía tener controlado el encuentro gracias a su disciplina y la infranqueable defensa. Cada vez que llegó a campo rival, se llevó puntos; tal es así que estableció una clara ventaja numérica (13-0) es ese lapso de nítida supremacía.

Sin embargo, a falta de 10 minutos para el descanso, Clemente Saavedra tapó un kick de Juan Ignacio Landó y se llevó la pelota en soledad hacia el in-goal. A partir de esa jugada, el encuentro cambió. El conjunto chileno se recompuso y llegó al entretiempo con una mínima ventaja (14-13 arriba), tras la conquista de Augusto Bohme y una nueva conversión de Francisco Urroz.

La segunda mitad iba a parecerse a una partida de ajedrez, con una competencia de aciertos entre los pateadores. En ese ida y vuelta, Joaquín de la Vega Mendía había conseguido dejar al frente a Pampas (19-17), pero en el tramo final, dos aciertos del capitán Santiago Videla concretaron la victoria para el conjunto chileno (23-19).

Rugby2.jpg La franquicia chilena Selknam festejó en una ardua pulseada con Pampas a quien superó por 23 a 19 en cancha del CASI. Gentileza UAR

Síntesis:

Pampas 19- Selknam 23

Pampas XV: Rodrigo Martínez, Ramiro Gurovich y Javier Corvalán; Manuel Bernstein y Eliseo Fourcade; Eliseo Chiavassa, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz (capitán); Eliseo Morales y Joaquín De la Vega; Benjamín Elizalde, Felipe De la Vega, Juan Pablo Castro, Iñaki Delguy y Juan Landó. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Luego ingresaron: Rodrigo Pérez Boulan, Matías Medrano, Renzo Zanella, Nicolás D´Amorin, Franco Carrera, Mateo Albanese, Benjamín Grondona y Lucio Auad.

Selknam: Vittorio Lastra, Augusto Bohme y Esteban Inostroza; Clemente Saavedra y Pablo Huete; Alfonso Escobar, Raimundo Martínez y Joaquín Milesi; Nicolás Herreros y Francisco Urroz; Cristóbal Game, Pablo Casas, Domingo Saavedra, Nicolás Garafulic y Santiago Videla (capitán). Entrenador: Nicolás Bruzzone.

Luego ingresaron: Simón Donoso, Diego Escobar, Iñaki Gurruchaga, Santiago Pedrero, Ignacio Silva, Marcelo Torrelba, Rodrigo Fernández, y José Ignacio Larenas.

Primer tiempo: 13m, try de Iñaki Delguy convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 22m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 28m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 30m, try de Clemente Saavedra convertido por Francisco Urroz (S); 38m, try de Augusto Bohme convertido por Francisco Urroz (S). Resultado parcial: Pampas 13 vs. Selknam 14

Segundo tiempo: 6m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 9m, penal de Francisco Urroz (S); 13m, penal de Joaquín de la Vega Mendía (P); 18m, penal de Santiago Videla (S), y 38m, penal de Santiago Videla (S). Incidencias: 5m, amonestado Raimundo Martínez (S), y 9m, amonestado Eliseo Morales (P). Resultado final: Pampas 19 vs. Selknam 23

Referee: Pablo Deluca (Argentina).

Cancha: Club Atlético de San Isidro.