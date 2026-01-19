Siguen los movimientos de pases en el mercado de la ASB

Pensando en la nueva temporada, varios equipos de la ASB ya ponen en marcha con caras nuevas y objetivos. El repaso

El mercado de pases en la ASB está al rojo vivo. Cada día surge una novedad, por lo que va tomando expectativa la temporada que se viene. No solo de jugadores, sino también de entrenadores. Clubes que solo apuntan al Apertura y Oficial , y otros también a la Liga Federal. Repaso.

Este lunes, con el regreso a los entrenamientos de varias categorías, entre ellas Primera División, tomará las riendas del plantel superior de Regatas, Mariano Espinosa. Cotorra, después de un par de años sin dirigir un plantel superior, pero con un trabajo importante en las formativas, fue el estratega que llevó a los U15 a ganar el Torneo Oficial 2025.

Ahora, con varios jóvenes que ya pisaron la cancha el año anterior con los Mayores, el objetivo será en el segundo semestre buscar el regreso a la elite del Torneo Oficial.

CUST sumó al goleador Ulises Rodríguez

En un mercado de pases relativamente quieto pero con la mayoría de los exponentes ubicados para nuevos desafíos, CUST intenta nutrirse con la intención de ser competitivo en una nueva temporada.

De la mano de Roberto Monti (h) en la dirección técnica, el elenco de la vecina ciudad incorporó a Ulises Rodríguez, que viene de gran temporada que incluyó el ascenso a la A1 con Colón (SF). El artillero, además de añadirse al plantel superior, tendrá a su cargo un par de categorías formativas en los torneos del 2026.

Pascual jugará la segunda Liga Federal seguida con Sanjustino

El alapivote venadense Lautaro Pascual vuelve a Sanjustino para ser parte de la Liga Federal 2026, completando uno de los cupos mayores en la formación de Renzo Giunta.

Después de jugar con Unión A el último Torneo Oficial Prefederal, el Toro nuevamente será parte de un elenco que busca ser protagonista de la tercera categoría del básquet argentino.

SANJUSTINO – LIGA FEDERAL 2026

Mayores: Matías Galligani, Leonardo Strack, Matías Fleury, Lautaro Pascual, Jordi Godoy, Lucas Constanzo

U21: Tomás Pereyra, Benjamín Armendia

U19: Emanuel Bender, Felipe Peirone