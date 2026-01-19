Uno Santa Fe | Ovación | ASB

Siguen los movimientos de pases en el mercado de la ASB

Pensando en la nueva temporada, varios equipos de la ASB ya ponen en marcha con caras nuevas y objetivos. El repaso

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 15:29hs
Siguen los movimientos de pases en el mercado de la ASB

El mercado de pases en la ASB está al rojo vivo. Cada día surge una novedad, por lo que va tomando expectativa la temporada que se viene. No solo de jugadores, sino también de entrenadores. Clubes que solo apuntan al Apertura y Oficial, y otros también a la Liga Federal. Repaso.

Mercado de la ASB

Este lunes, con el regreso a los entrenamientos de varias categorías, entre ellas Primera División, tomará las riendas del plantel superior de Regatas, Mariano Espinosa. Cotorra, después de un par de años sin dirigir un plantel superior, pero con un trabajo importante en las formativas, fue el estratega que llevó a los U15 a ganar el Torneo Oficial 2025.

Ahora, con varios jóvenes que ya pisaron la cancha el año anterior con los Mayores, el objetivo será en el segundo semestre buscar el regreso a la elite del Torneo Oficial.

CUST sumó al goleador Ulises Rodríguez

En un mercado de pases relativamente quieto pero con la mayoría de los exponentes ubicados para nuevos desafíos, CUST intenta nutrirse con la intención de ser competitivo en una nueva temporada.

De la mano de Roberto Monti (h) en la dirección técnica, el elenco de la vecina ciudad incorporó a Ulises Rodríguez, que viene de gran temporada que incluyó el ascenso a la A1 con Colón (SF). El artillero, además de añadirse al plantel superior, tendrá a su cargo un par de categorías formativas en los torneos del 2026.

Pascual jugará la segunda Liga Federal seguida con Sanjustino

El alapivote venadense Lautaro Pascual vuelve a Sanjustino para ser parte de la Liga Federal 2026, completando uno de los cupos mayores en la formación de Renzo Giunta.

Después de jugar con Unión A el último Torneo Oficial Prefederal, el Toro nuevamente será parte de un elenco que busca ser protagonista de la tercera categoría del básquet argentino.

SANJUSTINO – LIGA FEDERAL 2026

Mayores: Matías Galligani, Leonardo Strack, Matías Fleury, Lautaro Pascual, Jordi Godoy, Lucas Constanzo

U21: Tomás Pereyra, Benjamín Armendia

U19: Emanuel Bender, Felipe Peirone

ASB mercado Oficial
Noticias relacionadas
real madrid, en un clima tenso, se juega ante monaco su continuidad en la champions

Real Madrid, en un clima tenso, se juega ante Mónaco su continuidad en la Champions

boca en alerta: la lesion de merentiel abre un escenario inesperado para el debut

Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

buena noticia en la transmision de union ante platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

djokovic arranco firme en el australian open con un solido triunfo ante martinez

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Lo último

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Último Momento
Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

Ovación
La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"