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Simeone seguirá en Atlético de Madrid y encamina su continuidad hasta 2027

Desde España aseguran que Diego Simeone y el Atlético de Madrid, acordaron continuar juntos en la próxima temporada.

Ovación

Por Ovación

27 de marzo 2026 · 15:55hs
Diego Simeone extendió su contrato hasta 2027 con Atlético de Madrid.

Diego Simeone extendió su contrato hasta 2027 con Atlético de Madrid.

El futuro de Diego Simeone parece no tener cambios en el corto plazo. Según medios españoles, el entrenador argentino continuará al frente del Atlético de Madrid durante la temporada 2026-27, tras alcanzar un entendimiento con la dirigencia. De esta manera, se disipan las versiones que hablaban de una posible salida al final del actual ciclo.

Simeone y Atlético de Madrid

Las informaciones surgidas desde España coinciden en que tanto Simeone como la cúpula del Atlético de Madrid ya mantuvieron conversaciones y definieron seguir vinculados, al menos por una temporada más. El vínculo actual contemplaba una cláusula que permitía interrumpir el contrato antes de tiempo, pero ninguna de las partes hará uso de esa opción. Así, el proyecto deportivo continuará con el entrenador que marcó una era en el club.

Se enfrían los rumores de salida y el interés de otros clubes

En las últimas semanas, el nombre de Simeone había sido vinculado con diferentes destinos, entre ellos el Inter de Italia, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo. Además, algunas versiones señalaban que la posible llegada de nuevos inversores, como el grupo Apollo, podría implicar modificaciones en la conducción técnica. Sin embargo, esos escenarios quedaron descartados tras el acuerdo alcanzado.

El foco en el presente: Barcelona y la final de la Copa del Rey

Mientras se define el futuro institucional, Simeone mantiene la atención en los desafíos inmediatos. El calendario le presenta un exigente tramo con enfrentamientos ante el Barcelona y la final de la Copa del Rey, un título que aparece como gran objetivo. En paralelo, la dirigencia ya trabaja en la planificación del plantel para la próxima temporada, con el entrenador al tanto de los movimientos en el mercado de pases.

Atlético de Madrid proyecta el futuro con Simeone al mando

Aunque el acuerdo garantiza la continuidad en la temporada 2026-27, no se descarta una extensión más prolongada. Ambas partes coincidieron en retomar las conversaciones una vez finalice el actual curso. Por ahora, la prioridad es cerrar el año competitivo de la mejor manera y luego evaluar los próximos pasos de un ciclo que ya es histórico.

Los números de Simeone que explican su continuidad

La permanencia de Simeone no es casualidad. Desde su llegada, el técnico transformó al Atlético de Madrid en protagonista constante del fútbol europeo. En más de 780 partidos dirigidos, acumula 465 victorias, 170 empates y 151 derrotas, además de ocho títulos, entre ellos dos Ligas, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

Quizás el dato más significativo sea su regularidad internacional: bajo su conducción, el club logró clasificarse de manera ininterrumpida a la Champions League, consolidándose entre la elite del continente.

Diego Simeone Atlético Madrid España
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