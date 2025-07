Sin lugar en River, Simón es buscado por Rosario Central, pero prefiere ir a Europa

El mediocampista Santiago Simón no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo en River y Rosario Central gestiona para contratarlo, pero...

El mediocampista Santiago Simón no será tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo en River y Rosario Central , comandado por el técnico Ariel Holan, se mostró interesado. Ambas dirigencias ya se pusieron en contacto y se habló de un préstamo con opción de compra.

Rosario Central quiere a Simón, pero...

Aún así, desde River desean que se realice una transferencia definitiva con la intención de recuperar lo invertido en él y, a su vez, liberar un cupo. Por parte de Simón, no desea jugar en Argentina, ya que su principal intensión es emigrar a Europa, pero aún no contó con propuestas convincentes. Además, el único equipo que inició gestiones por el mediocampista fue el Elche de España, pero no se llegó a un acuerdo.