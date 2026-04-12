Sin sorpresas y con goleadas se disputó la 4° fecha del Dos Orillas

En un partidazo, El Quillá se impuso a Banco Provincial y conservó la punta del interasociaciones de damas. Por su parte, La Salle Jobson goleó a Uni, y Santa Fe RC empató en Esperanza.

La cuarta fecha del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey arrojó la gran victoria de Náutico El Quillá sobre Banco Provincial en el choque más destacado.

También se registró la goleada de La Salle Jobson sobre Universitario en barrio Las Delicias, la derrota de CRAI como local ante Estudiantes Negro, y el empate cosechado por Santa Fe Rugby en Esperanza ante las Lobas. En el ascenso 1, Argentino de San Carlos goleó a Unión, y Santa Fe RC B cayó ante Tilcara de Paraná.

El duelo de la fecha quedó para las Tiburonas

En un cotejo de alto vuelo, el que se robaba la atención del cuarto capítulo del Dos Orillas, no defraudaron. Los dos llegaban como invictos, y terminó siendo un cruce que llegó al límite de la intensidad. Ambos elencos dejaron todo en el sintético de agua de la ASH, pero finalmente El Quillá consiguió doblegar a Banco Provincial por 5 a 4. Con esta victoria, las Tiburonas lograron conservar la punta de la tabla de posiciones, y ser uno de los invictos. Se destacaron los dos goles de corto conseguidos por Jazmín Neville en las dirigidas por Andrés Messina.

En barrio Las Delicias, La Salle Jobson, otro de los invictos de la competición, consiguió golear a Universitario de Santa Fe por 7 a 2 bajo el arbitraje de Santiago Toretta y José Morel. Los goles para el conjunto conducido por Gonzálo Pardini llegaron por intermedio de Lucía Beltramino, Mila Doyharzabal, Rocío Carlen, dos de Florencia Alurralde, y dos de Josefina Salamano. Para las anfitrionas descontaron Cielo Gallo y Rocío Tolosa.

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Otro de los atractivos de la jornada se registró a la vera de la autopista entre CRAI y Estudiantes. Las Gitanas que venían teniendo un gran presente, cayeron frente a Estudiantes Negro por 3 a 2. Para la escuadra local los goles los convirtieron Victoria Bertone y Florencia Villar, mientras que para las paranaenses lo hicieron Huerto Bizai en dos ocasiones y Celeste Rivasseau. En el predio de la ruta provincial 70, en la cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors y Santa Fe Rugby igualaron 1 a 1. Para las Lobas marcó Sarina Simoneit y para las de Sauce Viejo, Lucía Carnevale.

En el Plumazo, en el ingreso a la capital entrerriana, el Paraná Rowing Club venció por 2 a 0 a Estudiantes Blanco con goles de Nayla Díaz Gauna y Martina Della Ghelfa. Además, Talleres de Paraná derrotó a Paracao como visitante por 2 a 1. Para las chicas de camiseta roja hubo goles de Luz Rodriguez y Valentina Márquez, mientras que Valentina Luna descontó para las dueñas de casa.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: El Quillá 12; La Salle Jobson 10, Talleres de Paraná y Paraná Rowing 9; Banco Provincial y CRAI 6; Santa Fe Rugby y Estudiantes de Paraná 5; Parcao, Estudiantes Blanco 1; Universitario de Santa Fe 0.

En la próxima fecha a disputarse el 18 de abril se medirán: Estudiantes con Universitario, Banco Provincial con CRAI, Paraná Rowing con Náutico El Quillá, Talleres de Paraná con Estudiantes Blanco, Santa Fe Rugby con Paracao y La Salle Jobson con Alma Juniors de Esperanza.

Síntesis: Náutico El Quillá 5- Banco Provincial 4

Náutico El Quillá: Olivia Santoro; Jazmín Neville, Lola Busilacchio, Agustina Fernández, Florencia Juri (c), Lucía Celeri, Valentina Colman, Ximena Mendoza, Julia Ponzo, Martina Borgo y Giuliana Lucca. DT: Andrés Messina. Luego ingresaron: Julia Quarchioni, Delfina Cuscueta, Fiorella Primón, Francesca Rivadeneira, Malena Bertone, Virginia Suárez.

Banco Provincial: Clara Palacios; Cecilia Basilio, Rocío Caldiz (c), Luisina Delmenico, Pilar Figueroa, Ruth Fuchs, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Macarena Rimollo, Abril González, valentina Cecconi.

Goles: Candela Petruzzo (BP), Jazmín Neville (CNQ), Delfina Cuscueta (CNQ), Julia Ponzo (CNQ), Avril González (BP), Lucia Celeri (CNQ), Ruth Fuchs (BP), Jazmín Neville (CNQ) y Celina Basilio (BP).

Tarjetas verdes: Florencia Juri (CNQ), Luisina Delmenico (BP).

Tarjeta amarilla: Ximena Mendoza (CNQ).

Árbitros: Beatriz Acuña y Daniel Urbire

Cancha: ASH 1.

-Resultados Zona Ascenso A1 (3° fecha):

Talleres Blanco 1- La Paz HC 2

Capibá RC 4- CUAC 0

Unión 0- Argentino de San Carlos 5

Santa Fe Rugby B 0- Tilcara 3

-Resultados Zona Ascenso A2 (3° fecha):

Estudiantes Amarillo 1- Atlético Franck 4

El Quillá Amarillo 3- Colón de San Justo 0

Paraná Rowing Blanco 1- Diamantino 1