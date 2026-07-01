Uno Santa Fe | Ovación | Wimbledon

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

El dato corresponde al cuadro masculino, donde quedaron eliminados los nueve representantes nacionales.

1 de julio 2026 · 13:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

El tenis argentino protagonizó un verdadero papelón en la actual edición de Wimbledon, ya que ninguno de sus representantes pudo avanzar a la segunda ronda en el cuadro masculino.

Este miércoles comenzó con la derrota de Mariano Navone, quien era la última esperanza argentina en el tercer Grand Slam de la temporada.

De esta manera, el saldo fue totalmente desastroso para los jugadores "albicelestes", ya que perdieron en su estreno los nueve que dijeron presente en el cuadro masculino.

El lunes se dieron las primeras derrotas, con las caídas de Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

De todos ellos, los únicos que estuvieron cerca de conseguir la clasificación fueron Báez y Ugo Carabelli, quienes lograron rescatar dos sets, aunque finalmente se quedaron con las manos vacías.

El martes fue el turno de Francisco Cerúndolo (18°), Tomás Etcheverry (29°) y Román Burruchaga, quienes protagonizaron muy pobres actuaciones.

Cerúndolo, la mayor decepción en Wimbledon

La mayor decepción fue la de Cerúndolo, ya que venía de conquistar el torneo más importante de su carrera al quedarse con el título en el ATP 500 de Queen´s. Sin embargo, y como le suele pasar en los Grand Slams, su nivel fue muy bajo y el español Jaume Munar lo derrotó en sets corridos.

Finalmente, Cobolli dio el último golpe ante Navone, para ponerle punto final a la actuación de los argentinos en Wimbledon.

La última vez que el tenis argentino sufrió un pleno de derrotas en la primera ronda del Grand Slam que se disputa sobre césped fue en 2010.

En aquella ocasión, los representantes fueron Juan Ignacio Chela, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank, Máximo González y Horacio Zeballos, quienes fueron derrotados por el estadounidense Taylor Dent, el francés Gael Monfils, el kazajo Yevgeny Koroliov, el australiano Lleyton Hewitt y el taiwanés Yen-Hsun Lu respectivamente.

Wimbledon Argentino Cerúndolo
Noticias relacionadas
wimbledon: trungelliti lucho pero se quedo en la puerta de un triunfo historico

Wimbledon: Trungelliti luchó pero se quedó en la puerta de un triunfo histórico

beccacece dejo de ser el dt de ecuador tras la derrota ante mexico

Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

las incognitas que mantiene scaloni en la seleccion para enfrentar a cabo verde

Las incógnitas que mantiene Scaloni en la Selección para enfrentar a Cabo Verde

argentina ya tiene su vestimenta confirmada para enfrentar a cabo verde

Argentina ya tiene su vestimenta confirmada para enfrentar a Cabo Verde

Lo último

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Último Momento
Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

Papelón: ningún argentino se metió en segunda ronda en Wimbledon

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

El rompecabezas de Medrán en Colón para un duelo clave ante Deportivo Madryn

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

Crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica: despidieron a casi un centenar de profesionales

Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

Beccacece dejó de ser el DT de Ecuador tras la derrota ante México

Ovación
Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Unión tiene la llave del futuro de Cardozo tras la decisión de Belgrano

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

Los Pumitas e Irlanda se enfrentan en la Copa del Mundo M20

En VIVO: Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

En VIVO: Inglaterra enfrenta a Congo con el objetivo de avanzar a los octavos del Mundial 2026

Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Bélgica y Senegal protagonizan un atractivo duelo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Estados Unidos y Bosnia abren un duelo decisivo por un lugar en los octavos del Mundial

Policiales
Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa