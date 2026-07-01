Novak Djokovic le ganó a Tsitsipas y clasificó a la tercera ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic superó en sets corridos 6-3, 6-4 y 6-2 al griego Stefanos Tsitsipa en la segunda ronda de Wimbledon

Novak Djokovic (8°) superó en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas (87°) en la segunda ronda de Wimbledon , el tercer Grand Slam de la temporada. El serbio se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 ante un rival que todavía no logra recuperar el nivel de sus mejores años, tras poco más de una hora y media de juego.

Con el triunfo, el siete veces campeón de Wimbledon, con tres bicampeonatos incluidos, avanzó a la tercera ronda, donde se enfrentará al francés Arthur Rinderknech (28°) el próximo viernes 3 de julio, en horario a confirmar.

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra (56°) quedó eliminada tras una extensa batalla contra la estadounidense Coco Gauff (7°), que se definió en el supertiebreak del tercer set, también en la segunda ronda.

Novak Djokovic, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, mantiene viva la ilusión de conseguir su vigesimoquinto Grand Slam y ya se instaló en la tercera ronda del torneo que se disputa en el All England Club.

Un enfrentamiento entre Djokovic y Tsitsipas habría sido de gran paridad hace pocos años, pero el griego viene atravesando un mal momento tanto deportivo como mental: recientemente volvió a separarse deportivamente de su padre, quien fue su entrenador durante mucho tiempo, tras un breve regreso a la colaboración a pesar de su mala relación.

Un único quiebre bastó para que Djokovic se llevara el primer y el segundo set, por 6-3 y 6-4; además, en el segundo set consiguió breaks en el quinto y en el séptimo juego.

La superioridad del serbio quedó en evidencia en la duración de los parciales —los tres rondaron la media hora— y en que no recibió quiebres en su servicio, mientras que el griego desperdició cinco break points.

Sobre una superficie que acorta los puntos y potencia el saque, la velocidad de pelota y el juego en la red, Novak Djokovic buscará defender la semifinal alcanzada la temporada pasada, donde cayó ante el italiano Jannik Sinner (1°). Ahora enfrentará a Rinderknech, que igualó su mejor participación histórica en Wimbledon.

Solana Sierra luchó hasta el final pero quedó fuera de Wimbledon

La argentina Solana Sierra, la mejor raqueta nacional en la rama femenina, consiguió la mejor participación de un tenista argentino en una decepcionante edición en Wimbledon, al alcanzar la segunda ronda del cuadro principal.

La jugadora marplatense venía de imponerse en tres sets a la húngara Anna Bondár (74°) pero no pudo defender su histórica participación de la edición pasada, en la que llegó desde las rondas previas hasta los octavos de final, al caer ante la destacada Coco Gauff.

En un duelo parejo, la argentina ganó el segundo set por 6-3, luego de haber perdido el primero por el mismo resultado, y llegó a sacar para partido en el tercer set, aunque sufrió un quiebre y terminó jugando el supertiebreak. En el mismo perdió cuatro puntos con su servicio y cayó por 10-7.

Al no haber podido defender una actuación memorable en la temporada 2025, que hasta hizo que su raqueta quede depositada eternamente en el museo del club británico, la argentina perdió 200 puntos y descendió hasta el puesto 82° del ranking en vivo, aunque se mantiene como la mejor jugadora nacional.

Su participación en el torneo inglés sigue en pie en la disciplina de dobles, en la que forma equipo con la colombiana Camila Osorio, y debe enfrentar a la histórica dupla compuesta por las hermanas Serena y Venus Williams, aunque una lesión en la rodilla de Serena pone en duda la disputa del encuentro, que se jugaría el viernes 3 de julio, en horario a confirmar.