La ola de robos preocupa a San José del Rincón: comerciantes advierten que "los delincuentes son siempre los mismos"

Tras un nuevo hecho delictivo, el Centro Comercial de la ciudad volvió a advertir sobre el crecimiento de la inseguridad. Denuncian que los delincuentes reinciden, cuestionan la falta de respuestas de la Justicia y reclaman mayor presencia policial y medidas concretas.

Inseguridad en San José del Rincón: Comerciantes denuncian la reincidencia de delincuentes y cuestionan la falta de respuestas judiciales y policiales.

La preocupación por la inseguridad crece en San José del Rincón . Luego de un nuevo robo contra un comercio de la ciudad, vecinos y comerciantes renovaron sus reclamos a las autoridades provinciales y judiciales para que se adopten medidas que permitan frenar una problemática que, aseguran, se agrava con el paso de los meses.

Desde el Centro Comercial de Rincón sostienen que los hechos delictivos ya no solo generan importantes pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto emocional en quienes trabajan y viven en la ciudad.

"Anoche tuvimos que lamentar otro hecho de otro comercio en donde los daños son muy grandes, no solamente económicos, también emocionales", expresó la presidenta de la entidad, Ivana Zeballos.

Además, remarcó que el comerciante enfrenta una situación particular por tener que proteger tanto su negocio como su vivienda. "El comerciante tiene una doble exposición; siempre es vecino y comerciante. Tenemos que mantener dos casas, básicamente: el comercio y nuestro hogar", afirmó en LT10.

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Reclamos que se repiten y falta de respuestas

Según Zeballos, la organización de comerciantes y vecinos viene trabajando desde hace tiempo junto a las vecinales para visibilizar la problemática mediante reuniones, protestas y sistemas de alarmas comunitarias.

Sin embargo, consideran que las respuestas oficiales no alcanzan. "Los vecinos están muy enojados porque, además, estos delincuentes se pasean por las calles frente a ellos y todo el mundo sabe quiénes son en la zona", aseguró.

En ese sentido, recordó que la semana pasada mantuvieron un encuentro con representantes del Ministerio Público de la Acusación.

"El fiscal pidió que se hicieran las denuncias y nos dio el correo de la Fiscalía para que la gente pueda denunciar con nombre y apellido", explicó.

No obstante, cuestionó que varios sospechosos recuperen rápidamente la libertad. "El fiscal se jactó de que a veces los dejan por falta de pruebas. Pero, ¿qué falta de prueba puede haber? Hoy la evidencia circula por todas las redes sociales; los propios damnificados publican los daños que sufrieron", sostuvo.

Los barrios más afectados

Desde el Centro Comercial señalaron que la inseguridad impacta en distintos sectores de la ciudad, aunque mencionaron especialmente a Villa Añatí, Villa California y San Benito como algunas de las zonas más afectadas.

"Villa Añatí está muy afectada, Villa California está castigada, más lejos San Benito; también hubo hechos cerca de la iglesia", detalló Zeballos.

Asimismo, cuestionó la reorganización del sistema policial en la ciudad tras el reemplazo de la comisaría por el Comando Radioeléctrico.

"Nos sacaron la comisaría y pusieron el Comando. La policía de la comisaría conoce el territorio y a los vecinos. Esa experiencia se perdió", manifestó.

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El impacto económico y el temor a una escalada

Los comerciantes también advirtieron que la inseguridad se suma a un contexto económico complejo, marcado por la caída del consumo y el aumento de los costos.

"Hay que seguir apostando a la economía local, pero además tenemos que invertir en rejas, cámaras y medidas de seguridad", señaló la dirigente.

En ese marco, expresó su preocupación por el creciente malestar social y advirtió sobre las consecuencias que podría generar la falta de respuestas.

"¿Cuánto delito más tiene que haber para que el Ministerio Público actúe con más presencia? Porque la gente va a empezar a tomar justicia por mano propia si seguimos así", alertó.

También preocupan las usurpaciones

Otro de los planteos realizados por comerciantes y vecinos está relacionado con las usurpaciones en distintos sectores de la ciudad, principalmente en la zona del terraplén y Villa Añatí.

Según Zeballos, durante una reunión reciente funcionarios municipales reconocieron que habían agotado las herramientas disponibles para intervenir en esos casos.

"Nos dijeron que ya habían agotado los recursos. Entonces, ¿qué hacemos?", cuestionó.

Finalmente, lamentó que la situación esté afectando la imagen y la calidad de vida de una ciudad tradicionalmente elegida por su tranquilidad.

"La costa es un lugar tan lindo para descansar y disfrutar, y hoy se está perdiendo por esta problemática", concluyó.