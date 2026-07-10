La EPE no abrirá sus oficinas al público este lunes: cómo realizar trámites o reclamos

Las oficinas comerciales permanecerán cerradas por la conmemoración del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica. No obstante, la empresa mantendrá las guardias operativas y los usuarios podrán realizar gestiones a través de la Oficina Virtual.

Oficinas comerciales: La EPE cerrará sus locales este lunes por el Día del Trabajador de la Energía Eléctrica.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este lunes 13 de julio permanecerán cerradas todas sus oficinas comerciales con motivo de la celebración del Día del Trabajador de la Energía Eléctrica.

La medida responde al asueto previsto para el personal del sector en conmemoración de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), fundada el 13 de julio de 1948. La fecha está contemplada en los convenios colectivos de trabajo como jornada no laborable.

Qué servicios estarán disponibles

Si bien no habrá atención presencial para realizar trámites administrativos, la empresa garantizará la prestación de los servicios esenciales durante toda la jornada.

Los usuarios podrán efectuar consultas y realizar distintos trámites mediante la Oficina Virtual de la EPE, además de reportar cortes de energía e inconvenientes técnicos a través de los canales habituales de atención.

LEER MÁS: La EPE recuperó más de $4.100 millones por fraude eléctrico y ya igualó todo lo recuperado en 2025

Asimismo, las guardias operativas continuarán trabajando con normalidad para atender reclamos y emergencias relacionadas con el servicio eléctrico.

Cuándo se retomará la atención

Desde la empresa recordaron que la atención presencial en todas las oficinas comerciales se reanudará con normalidad el martes 14 de julio.

Mientras tanto, quienes necesiten realizar gestiones podrán utilizar los servicios digitales disponibles a través de la Oficina Virtual, que permanecerá habilitada durante toda la jornada del lunes.