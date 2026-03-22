Solida actuación de Las Yaguaretés en su debut en Montevideo

El seleccionado femenino Las Yaguaretés sumó dos victorias y una derrota en el balance del día, que terminó con un esforzado triunfo ante China

Las Yaguaretés cerraron su presentación en la primera jornada del SVNS 2 de Montevideo con una victoria en tiempo extra por 22 a 15 sobre China, lo que dejó un balance de dos triunfos y una derrota al final del día. El equipo dirigido por Nahuel García, que debutó con una victoria ante Brasil y luego cayó de forma ajustada ante Kenia, se prepara para los dos partidos que deberá encarar en el cierre de la competencia.

Luego de su histórica consagración en Nairobi, Las Yaguaretés iniciaron su participación en el Seven de Montevideo. En una primera jornada bajo la lluvia, el seleccionado logró dos victorias, frente a Brasil (12-7) en primera instancia y ante China (22-17) en el último partido del día, mientras que la derrota fue ante Kenia (10-12) en el segundo encuentro de la jornada.

El sábado comenzó con un gran triunfo sobre Brasil bajo la intensa lluvia de Montevideo. El seleccionado argentino arrancó la primera etapa con mucha personalidad y potencia, y consiguió el primer try de la mañana para ponerse en ventaja y liderar el marcador. Rápidamente, tras un claro avance brasilero, el conjunto rival logró empatar 7-7 antes del cierre de la primera parte. El segundo tiempo mantuvo la igualdad para ambas selecciones, lo que obligó a llevar el partido a tiempo extra. Allí, Argentina, que buscó durante esos minutos adicionales, terminó quedándose con la victoria por 12-7 de la mano de su capitana, Paula Pedrozo.

La albiceleste salió al campo de juego con Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (C), Sofía González y Talía Rodich. Josefina Padellaro, Azul Medina, Candela Delgado, Antonella Reding y Francesca Iacaruso ingresaron desde el banco. Los tries argentinos fueron obra de Sofía González y Paula Pedrozo mientras que la única conversión del encuentro quedó en manos de Sofía González.

En su segunda participación del día, Argentina cayó frente a Kenia por 12-10 en un duelo intenso y físico, en el que ambos seleccionados se incomodaron durante los 14 minutos de juego. A pesar de los tries de Díaz y Padellaro, el seleccionado keniata aprovechó la última pelota del partido para adelantarse en el marcador y conseguir su primera victoria en Uruguay.

Las Yaguaretés salieron a la cancha con Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (C), Sofía González y Talía Rodich. Josefina Padellaro, Candela Delgado, Antonella Reding y Francesca Iacaruso ingresaron desde el banco mientras que Azul Medina no vio acción en este partido. Los tries argentinos fueron obra de Malena Díaz y Josefina Padellaro.

El último partido del día llegó con victoria para las argentinas. A pesar de haber liderado con comodidad gran parte del encuentro, el combinado chino logró empatar sobre el final y llevar el partido a la prórroga, en un contexto donde la intensa lluvia condicionó el juego. Ya en el tiempo extra, Brígido, tras una gran maniobra individual, sentenció la historia para Las Yaguaretés, que cerraron este primer día con la mente puesta en los encuentros de mañana frente a España y Sudáfrica.

Josefina Padellaro, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (C), Sofía González y Talía Rodich fueron de la partida para el seleccionado argentino mientras que Candela Delgado, Antonella Reding, Francesca Iacaruso, Malena Diaz y Milagros Lecuona ingresaron en el segundo tiempo. Los tries llegaron de la mano de Cristal Escalante, Talía Rodich, Paula Pedrozo y Virginia Brígido mientras que la única conversión frente a China fue gracias a Sofía González.