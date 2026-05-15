Madelón: "A este Unión lo disfruté como a pocos equipos"

Leonardo Madelón habló de la campaña de Unión, destacó el crecimiento de los juveniles, confesó cuánto disfruta esta etapa de su carrera y dejó abierta la puerta para continuar en el club tras la Copa Argentina.

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, atraviesa uno de los momentos más plenos de su extensa carrera como director técnico. Después de llevar al Tatengue a protagonizar una gran campaña en el Torneo Apertura y transformarlo en un equipo competitivo, agresivo y con identidad, el conductor rojiblanco realizó un profundo análisis futbolístico y humano sobre este presente que tanto disfruta.

En una extensa charla con UNO Santa Fe y DSPORTS Radio FM 103.1 El Sonido del Deporte, Madelón habló del crecimiento del equipo, el valor de los juveniles, la necesidad de reinventarse permanentemente y también de cómo cambió su forma de vivir el fútbol con el paso de los años.

“Cuando llegamos, Unión estaba comprometido”

Madelón recordó el contexto en el que asumió nuevamente en el club y valoró el proceso que llevó adelante junto a su cuerpo técnico y los jugadores.

“Cuando llegamos el equipo estaba en zona de descenso y con peligro. El objetivo era consolidarlo en Primera y hoy está firme en los promedios. Después buscamos una línea de juego y estoy muy feliz, porque a este Unión lo disfruté como a pocos equipos”, aseguró.

El DT remarcó que uno de los mayores logros fue dotar al equipo de una identidad clara, algo que considera fundamental más allá de los resultados.

“Íbamos de visitante y atacábamos, hacíamos goles, ganamos y perdimos, pero siempre con una idea. Era un equipo generoso, noble, y eso me hizo sentir muy identificado”, expresó.

El desafío permanente de reinventarse

Madelón también hizo foco en la dificultad que implica sostener proyectos en clubes vendedores como Unión, donde los buenos rendimientos rápidamente generan interés del mercado.

“Lo difícil es armar equipos que tengan tu sello e identidad. Unión vende jugadores, aparecen los pibes y enseguida los vienen a buscar. Hay muchos chicos que deben estar recibiendo llamados por el gran rendimiento que tuvieron”, contó.

Y agregó: “Armar un equipo homogéneo es supercomplicado. Unión va a tener que vender jugadores porque la situación económica no es sencilla. Entonces hay que reinventarse rápido y apostar a los chicos”.

Leonardo Madelon Prensa Unión

Aun así, el entrenador valoró el trabajo realizado y destacó que el rendimiento colectivo estuvo por encima de cualquier diferencia presupuestaria.

“Quedamos nosotros solos de la Zona A. Equipos muy fuertes quedaron afuera antes. Eso demuestra que Unión estaba muy bien. El balance es muy positivo”, remarcó.

Del Blanco, Vargas y una camada que ilusiona

Uno de los puntos más destacados por Madelón fue el crecimiento de varios juveniles surgidos del club, especialmente Mateo Del Blanco y Vargas, a quienes definió como futbolistas con personalidad y audacia.

“Son chicos con mucha personalidad. Tienen un instinto muy lindo para atacar. A veces faltaban 15 minutos y seguían yendo para adelante como locos”, destacó entre risas.

También elogió el presente de Cristian Tarragona, a quien considera atravesando uno de los mejores momentos de su carrera.

“Para mí Tarragona está en uno de los mejores niveles de su carrera. Cayó muy bien en el club, se siente identificado y nos brindó muchísimo”, afirmó.

Además, puso en valor el potencial de otros futbolistas jóvenes del plantel: “Pardo, Mauro Pittón, los centrales... Son chicos de 20 o 21 años. Tuvimos una defensa muy joven y eso a veces te lleva a cometer errores, pero hay muchísimo futuro”.

“Hoy disfruto mucho más de la profesión”

Lejos de mostrarse consumido por la presión, Madelón confesó que atraviesa una etapa de madurez y equilibrio emocional que le permite disfrutar mucho más de su trabajo.

“Hoy tomo todo con mucha más tranquilidad. Antes me agarraba rabietas, me enojaba mucho más. Ahora entendí que el fútbol lo ordenás, pero después ejecutan los jugadores”, reflexionó.

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En ese sentido, reconoció que aprendió a delegar funciones y a confiar más en su entorno de trabajo. “Delegar te hace más importante todavía. Tengo un cuerpo técnico joven y muy bueno. Ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos y de los jugadores”, señaló.

Incluso habló de la importancia de adaptarse a las nuevas generaciones y entender sus códigos. “Hay que soltarlos. Los chicos necesitan confianza y contención. Yo les hablo de música, de grupos nuevos, trato de entenderlos. Hoy el video ayuda muchísimo para explicar conceptos y llegarles mejor”, explicó.