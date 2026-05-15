Madelón habló de su futuro en Unión: "Me gustaría seguir, pero hay que ver qué quiere el club"

Leonardo Madelón dejó en claro que tiene intenciones de continuar en Unión, aunque advirtió que antes deberá existir una coincidencia deportiva y económica con la dirigencia.

El futuro de Leonardo Madelón en Unión comenzó a tomar temperatura luego de sus últimas declaraciones públicas, donde dejó en claro que existe voluntad de ambas partes para continuar, aunque también marcó condiciones deportivas para sostener el proyecto futbolístico que llevó al Tatengue a protagonizar una de las mejores campañas de los últimos años.

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Tras la eliminación frente a Belgrano en los cuartos de final del Torneo Apertura, el DT había sembrado cierta incertidumbre cuando afirmó: “Ahora quiero descansar un poco porque venimos sin parar. Viví un proceso muy feliz y me sobran motivos para estar satisfecho”.

Aquellas palabras generaron dudas respecto a su continuidad, más aún teniendo en cuenta el desgaste que significó una temporada intensa y la finalización de su vínculo contractual. Sin embargo, en diálogo con DSPORTS Radio FM 103.1 El Sonido del Deporte, Madelón aclaró el panorama y dejó abierta la puerta para seguir al frente del equipo.

“Ellos tienen intención de que sigamos y a mí me gusta seguir”

Lejos de esquivar el tema, el entrenador rojiblanco reconoció que existe una intención mutua para extender el ciclo.

“Ellos tienen intención de que sigamos y a mí me gusta seguir también”, aseguró Madelón, quien además destacó todo lo construido durante este proceso.

“Tuve muchos procesos buenos, de salir de abajo y después pelear más arriba, pero todas esas cosas las generamos nosotros internamente, desde el vestuario”, remarcó.

El técnico valoró especialmente el crecimiento colectivo del equipo y el cambio de realidad deportiva que consiguió Unión desde su llegada, cuando peleaba por sostenerse en Primera División.

El pedido de Madelón para continuar

Más allá de mostrar predisposición para seguir, Madelón fue muy claro respecto a lo que considera necesario para sostener la competitividad del equipo en el segundo semestre.

“Me gustaría saber si el club está dispuesto a incorporar dos o tres buenos jugadores para complementar”, expresó.

Y fue incluso más allá al marcar cuál debería ser la ambición institucional para el futuro inmediato: “Si desea entrar en una Sudamericana, pelear algo más arriba, hay que ver qué es lo que quiere”.

Leonardo Madelón.jpg Prensa Copa Argentina

Las declaraciones del DT dejan entrever que su continuidad no dependerá solamente de una cuestión contractual, sino también de la decisión política y deportiva que adopte la dirigencia respecto al armado del próximo plantel.

El contexto económico, otro factor clave

Madelón también dejó en claro que entiende la realidad económica del club y que cualquier decisión deberá contemplar ese escenario.

“A lo mejor te dicen: ‘No, mirá, tenemos que reacomodarnos económicamente este año, no hay recursos’. Bueno, entonces habrá que acomodarse”, manifestó.

De todos modos, el entrenador volvió a resaltar el valor humano y futbolístico del grupo que dirigió durante esta temporada.

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“Tenemos un grupo de 10 puntos”, afirmó, ratificando el fuerte vínculo que construyó con el plantel rojiblanco.

Mientras Unión se prepara para afrontar el duelo ante Independiente por Copa Argentina, el futuro de Madelón aparece como uno de los grandes temas de las próximas semanas. Por ahora, el deseo de continuidad existe. La decisión final dependerá de si club y entrenador coinciden en el proyecto que viene.