Santa Rosa de Lima: el fiscal Marchi ordenó la necropsia del cadáver de un hombre de 72 años fallecido en su casa

La muerte de Francisco Huascar Galván, de 72 años, generó dudas entre sus familiares. Aunque en principio fue considerada una muerte natural, el fiscal de Homicidios del MPA, Marchi, ordenó la necropsia para determinar las causas del fallecimiento

La muerte de Francisco Huascar Galván, de 72 años, en una vivienda de Padre Quiroga al 1900 generó dudas entre sus familiares

La muerte de Francisco Huascar Galván , de 72 años, generó controversia entre sus familiares por las circunstancias del fallecimiento ocurrido en una vivienda de calle Padre Quiroga al 1900 , en barrio Santa Rosa de Lima . A las 23.30 del martes, un médico que llegó en una ambulancia del SIES 107 , acompañado por un patrullero del Comando Radioeléctrico , revisó a la víctima y constató que estaba fallecida.

La esposa de Galván, de 71 años, relató que su marido se sintió mal, sufrió un fuerte dolor en el tórax, cayó al piso y, cuando fue examinado por el profesional, ya había muerto. El médico diagnosticó una muerte natural y extendió el certificado de defunción.

Posteriormente intervino un médico policial, que tampoco halló signos de violencia en el cuerpo. A partir de ello, el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, ordenó la realización de peritajes criminalísticos a cargo de la Policía Científica y dispuso que la división Homicidios de la PDI se aboque a la investigación. Además, ordenó que el cadáver sea sometido a una necropsia en la morgue judicial.

La controversia familiar

Durante la mañana del jueves, una hija de Galván se presentó en la vivienda y, ante distintos medios periodísticos convocados en el lugar, aseguró que su padre habría sido golpeado por familiares y que esa situación habría provocado su muerte.

La novedad fue informada al fiscal Marchi, quien ordenó nuevos peritajes criminalísticos en el inmueble. Las tareas fueron realizadas durante la tarde por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes criminalísticos

El fiscal también dispuso una nueva revisión del cadáver por parte del médico policial. El resultado coincidió con el diagnóstico inicial del médico del SIES 107, ya que no fueron observadas lesiones traumáticas visibles ni signos de violencia externa en el cuerpo de Galván.

Pese a ello, y ante las versiones contrapuestas de los familiares, el fiscal decidió profundizar la investigación.

Necropsia en la morgue judicial

Con los informes elaborados por los peritos de la PDI y el médico policial, el fiscal de Homicidios del MPA, Andrés Marchi, ordenó que los investigadores de Homicidios de la PDI Región I continúen con el esclarecimiento del caso y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

Allí, médicos forenses realizarán la necropsia para determinar de manera científica y fehaciente la causa real de la muerte de Galván.

Frente a las versiones antagónicas de los familiares y los resultados coincidentes de los primeros exámenes médicos, el fiscal Marchi optó por avanzar con el máximo rigor científico: la realización de la necropsia judicial. Ahora serán los médicos forenses quienes deberán establecer si se trató de una muerte natural o de un posible homicidio.

• LEER MÁS: Una pelea entre dos mujeres en el hotel Rivadavia reveló que una de ellas hacía delivery de drogas