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Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desparecido hace casi una semana

El cuerpo de Benjamín Scerra, de 19 años, fue encontrado anoche en un monte de la empresa Celulosa, en Capitán Bermúdez . Hay un menor detenido

15 de mayo 2026 · 08:37hs
Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desparecido hace casi una semana

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmaron este viernes que el cuerpo hallado anoche en un monte lindero a la empresa Celulosa, en Capitán Bermúdez, en el sur de la provincia de Santa Fe, es el joven Benjamín Scerra quien estaba desaparecido hace casi una semana.

Los voceros indicaron también que la Policía aprehendió a un menor por su presunta responsabilidad en el crimen.

Personal policial confirmó el hallazgo en la noche de este jueves de un cuerpo en un sector en el límite entre las localidades santafesinas de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, en el área donde familiares y amigos buscaban a Benjamín desde la medianoche del viernes pasado.

Cómo fue el hallazgo del cadáver

Todo se precipitó a partir de un llamado a la Central 911 que daba cuenta del hallazgo de un vigilador, quien se había topado con un cuerpo sin vida en la zona conocida como monte de Celulosa, muy cerca de Bajada El Espinillo.

Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que se trataba de un varón muy joven y poco después se confirmó que era Benjamín Scerra. Según las primeras informaciones, el cuerpo de Benjamín estaba cubierto por una chapa y presentaría una herida compatible con una puñalada. El cadáver fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia que establezca fehacientemente la causa de muerte.

El fiscal Carlos Covani ordenó que se constituya el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PID) en el lugar y se dio intervención a la fiscal Agustina Eiris, de la unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

Incidentes en Granadero Baigorria

La confirmación de la triste noticia estuvo precedida de un clima de mucha tensión en Granadero Baigorria. Equipos periodísticos de Telefé Rosario y El Tres fueron agredidos en Bajada El Espinillo, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, cuando la búsqueda de Benjamín estaba en plena marcha y un grupo de familiares llegaron hasta ese lugar tras recibir informes de que el chico había estado allí.

2026-05-14 el espinillo

Familiares de Benjamín y un grupo de amigos se preparaban para hacer una movilización para visibilizar la desaparición del adolescente, cuando habrían recibido un dato con la posibilidad de que Benjamín haya estado retenido en una casa de Bajada El Espinillo, el barrio precario frente a las costas del río Paraná.

Una vez allí, el grupo señaló a un hombre como el culpable de la desaparición y se dirigió a su casa. El dueño de la vivienda no se encontraba y algunas de las personas que arribaron al barrio prendieron fuego un utilitario Renault Kangoo, propiedad del hermano del hombre al que buscaban.

Agresión a periodistas

Poco después se presentó personal policial, aunque los disturbios se prolongaron en un ambiente muy hostil. En este marco, los móviles de los canales de televisión rosarinos llegaron al lugar para dar cobertura a la noticia y fueron recibidos con beligerancia.

El cronista de Telefé Rosario y su camarógrafo fueron agredidos por un numeroso grupo, mientras que también le pincharon dos ruedas al auto en el que llegó el equipo de El Tres. Los cronistas aseguraron que debieron irse del lugar luego de que la Policía se retirara rápidamente con la situación aún fuera de control.

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) denunció la agresión sufrida por los periodistas y repudió los ataques que se produjeron en Bajada El Espinillo.

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