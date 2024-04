Sorpresiva conferencia de prensa de Sebastián Domínguez en Tigre

El DT Sebastián Domínguez analizó la derrota de Tigre ante Platense, en la previa del choque ante Unión: "El día que no me crean, renuncio".

"Los jugadores me creen y es lo que me mantiene como entrenador. El día que no me crean, renuncio”, expresó Domínguez después de la derrota. Sus dichos rápidamente se hicieron virales, dado que el ex marcador central acababa de tener su estreno en el banco del "Matador".