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Si Unión clasifica a octavos, jugará el sábado ante Independiente Rivadavia

Este lunes se confirmaron los días en los que se disputarán los octavos de final del Torneo Apertura. Si el Tate clasificará jugará el sábado en Mendoza

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 12:32hs
Si Unión clasifica a octavos

UNO Santa Fe / José Busiemi

Si Unión clasifica a octavos, el domingo visitaría a Independiente Rivadavia.

Este lunes se llevó a cabo una reunión en el predio de AFA para comenzar a definir el fixture de los octavos de final del Torneo Apertura. Y si bien Unión no se aseguró su clasificación, en la reunión tuvo representación dirigencial.

Lo cierto es que ya se conocen los días en los que se disputarán los octavos de final y lo que resta definir son los horarios de los encuentros.

En consecuencia, si Defensa y Justicia no le gana a Gimnasia de Mendoza, Unión clasificará 8° en la Zona A y el sábado estaría visitando a Independiente Rivadavia.

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Por otra parte, se dio a conocer los días en los que se disputarán los cuartos de final, que en este caso se jugarán entre semana y la fnal quedó confirmada que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.

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Unión Independiente Rivadavia octavos
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