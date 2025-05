Taborda criticó el arbitraje de Falcón Pérez ante River: "Fue un error que no debería pasar"

El mediocampista de Platense, Vicente Taborda, criticó fuertemente el arbitraje de Yael Falcón Pérez en la victoria de este martes por penales ante River por los cuartos de final del Torneo Apertura. “Fue un error que no debería pasar porque te define partidos” , explicó.

“No llegué a hablar con el árbitro y tampoco era mi intención. Estas ahí en el partido con muchas revoluciones y no sabes que podés llegar a decir entonces trato de ir siempre con respeto. Creo que fue un error que no debería pasar porque define partidos como hoy”, comenzó.

En la misma línea, añadió: “Si nosotros no metíamos los penales y el arquero nuestro (Juan Pablo Cozzani) no atajaba, no habría sido justo porque fuimos los merecedores del triunfo los noventa minutos. Considero que fue un error que se puede corregir y que estuvo a la vista de todos”.

Taborda y el cruce ante River

Por otro lado, Taborda se expresó sobre el fugaz cruce que tuvo con los simpatizantes del conjunto de Núñez durante el encuentro que le recordaron su pasado azul y oro y el centrocampista de 23 años no se quedó atrás.

“Con la euforia del partido a lo mejor uno mira a la tribuna al pedo, pero ahora no es momento de hablar de eso. Ahora los hinchas seguro llegarán a sus casas y se olvidarán. No pasó nada, quedó ahpi y ya está. Estamos felices por nosotros”, concluyó.