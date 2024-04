Tagliafico, sobre la nueva camiseta de la Selección: "No me vuelve loco"

Adidas lanzó el nuevo modelo de la camiseta de la Selección Argentina hace cuestión de algunas semanas, pero a un campeón del mundo parece que mucho no le gustó y hasta la criticó a detalle. Se trata de Nicolás Tagliafico , que prendió stream en Twitch luego de casi dos meses y se refirió a la confección del nuevo manto sagrado que llevarán los jugadores del combinado nacional: "No me vuelven loco. Las líneas son muy gruesas y el escudo está estampado".

Nicolás Tagliafico opinó sobre las nuevas camisetas de la Selección Argentina

Luego, agregó: "El número no está mal. El dorado le da un toque. El corte de abajo, no sé. No me volvió loco". Y sobre la suplente, recalcó: "El color azul está bueno, pero no me gustaron las franjas celestes y blancas".