Talleres busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en el Kempes

El equipo de Tevez necesita eficacia; los mendocinos llegan en alza. Talleres recibe a Gimnasia desde las 19.45 por la quinta fecha del Apertura.

14 de febrero 2026 · 10:33hs
Talleres vuelve a escena en el Mario Alberto Kempes con la obligación de transformar volumen de juego en resultados, tras dejar puntos sobre la hora en su última presentación. Gimnasia de Mendoza, revitalizado y competitivo, intentará sostener su envión con orden táctico y transiciones punzantes en Córdoba.

Talleres: la deuda de la eficacia

El equipo de Carlos Tevez ha mostrado pasajes de circulación fluida, con interiores que pisan zona de gestación y laterales que proyectan para ensanchar el campo. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tercio y ciertas desconcentraciones defensivas le han impedido cerrar partidos.

Con Guido Herrera como voz de mando desde el fondo, la T apostaría a un 4-3-3 flexible, donde Ulises Ortegoza y Matías Galarza administren el ritmo y abastezcan a un tridente que necesita mayor precisión en el área rival.

Gimnasia de Mendoza, compacto y oportuno

El lobo llega con confianza tras su última victoria y con la premisa clara de sumar para afianzarse en la categoría. El equipo de Ariel Broggi se sostiene en la seguridad de César Rigamonti bajo los tres palos y en un bloque compacto que reduce espacios entre líneas.

Con un mediocampo combativo y extremos dispuestos a retroceder para cerrar carriles, el Lobo buscará incomodar la salida limpia de Talleres y atacar rápido tras recuperación. La eficacia en las áreas será determinante en un duelo que promete intensidad y matices tácticos.

El encuentro comenzará a las 19.45, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium.En el Kempes, la T necesita respuestas; el Lobo, confirmar su crecimiento. La noche cordobesa ofrece un cruce de estilos donde cada detalle puede inclinar la balanza.

