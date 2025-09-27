Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cómo le fue a Colón contra Estudiantes (BA) en el historial?

Colón visitará a Estudiantes (BA) por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional con la misión de volver a ganar y escaparse aún más en el historial

27 de septiembre 2025
¿Cómo le fue a Colón contra Estudiantes (BA) en el historial?

Este sábado, desde las 17.30, Colón visitará a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional. El Sabalero ya aseguró la permanencia, aunque llega con la necesidad de ganar para ponerle un cierre más digno a una campaña marcada por el sufrimiento.

Hace nueve partidos que no puede sumar de a tres, por lo que la malaria hace mella en el ánimo, más allá del objetivo cumplido de sostener la categoría. El DT Ezequiel Medrán todavía no ganó, por lo que también pone en juego su continuidad después de diciembre.

El historial entre Colón y Estudiantes (BA)

El cruce entre santafesinos y bonaerenses tiene un historial de 17 enfrentamientos, con números que favorecen a los rojinegros: ocho victorias, cuatro derrotas y tres empates. El último antecedente se dio hace pocos meses, el 24 de mayo, cuando igualaron 0-0 en el estadio Brigadier López, en un duelo con pocas emociones y escasas llegadas de peligro.

Ahora, en Caseros, Colón intentará no solo quebrar una racha de nueve partidos sin triunfos, sino también reafirmar esa ventaja histórica frente al Pincha, en un contexto donde el plantel de Ezequiel Medrán necesita respuestas para encarar el tramo final del campeonato con otro semblante.

