Boca busca escalar a lo más alto del Clausura en su visita a Defensa y Justicia

27 de septiembre 2025 · 08:33hs
Boca buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura cuando visite este sábado a Defensa y Justicia por la décima fecha. El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello, desde las 19, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El “Xeneize” ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y Boca perdió la chance de ser líder de su zona.

Para este partido ante el Halcón, el director técnico mantiene una única duda en el once inicial y será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro.

Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

Para este encuentro ante Boca, el ex entrenador de Newell's repetirá el mismo once que perdió ante el Pincha.

Probables formaciones de Defensa y Boca

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela, Buenos Aires.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Salome Di Lorio.

