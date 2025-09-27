Doble crimen: mataron a un pariente del Nano Leiva y a su vecino en pleno barrio Centenario

Ya se presume la identidad del asesino, quien pasó caminando y baleó a las dos víctimas que estaban en la calle: Gonzalo Ezequiel Leiva y Sebastián Vázquez. Oficiales y suboficiales de la Policía, pesquisas de la PDI, peritos criminalísticos y fiscales del MPA trabajan para dar con el autor del doble crimen.

Este viernes, poco antes de las 19, ingresó sin vida al hospital Cullen Gonzalo Ezequiel Leiva , de 19 años, tras ser atacado a balazos en Fray J. M. Pérez al 600, barrio Centenario . Minutos después, llegó al mismo nosocomio otro herido identificado como Sebastián Vázquez, también de 19 años y vecino de la familia Leiva. Falleció pasadas las 21.

De acuerdo con fuentes policiales, el agresor habría quedado registrado por cámaras de seguridad privadas de la zona. La investigación apunta a que ya estaría identificado.

La balacera

El ataque ocurrió cerca de las 18. Vecinos de la cuadra escucharon múltiples detonaciones y se refugiaron en sus casas mientras daban aviso al 911. Al lugar acudieron móviles de la Subcomisaría 1ª y del Comando Radioeléctrico.

Un VW Amarok trasladó de urgencia a Leiva hasta el Cullen, donde los médicos constataron su muerte. Tenía múltiples heridas en el hemitórax, región lumbar y pelvis. Poco después, un Chevrolet Prisma ingresó al hospital con Vázquez, que también había sido alcanzado por los disparos y murió horas más tarde.

La investigación

Testigos señalaron que el atacante se acercó caminando, reconoció a las víctimas y disparó sin dudar. “Los aseguró. Se las tenía jurada”, confió un vecino, que incluso sugirió que el tirador habría buscado refugio en Santo Tomé tras el crimen.

En la escena trabajaron peritos de la PDI junto a efectivos de Homicidios, Orden Público y Cuerpos. Se levantaron vainas, se tomaron testimonios y se relevó la existencia de cámaras públicas y privadas cuyos registros serán claves para el avance de la causa.

Vínculos con la barra de Colón

Gonzalo Leiva era familiar directo de Orlando Miguel “Nano” Leiva, líder de la facción Los de Siempre de la barra brava de Colón, condenado en julio de 2024 como jefe de asociación ilícita e involucrado en hechos de violencia. En aquel proceso también fueron señalados dirigentes del club, entre ellos el vicepresidente Horacio Darrás y el vocal Lucas Paniagua, por su connivencia con el accionar de la barra.

Riesgo de venganza

El Ministerio Público de la Acusación, la Policía y la PDI trabajan para detener al autor del doble homicidio. En los pasillos judiciales y policiales admiten que es urgente dar con el sospechoso antes de que se consume una venganza que podría derivar en un nuevo crimen.