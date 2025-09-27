Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia (LP) se mide ante Rosario Central en un duelo directo por la clasificación

Gimnasia y Rosario Central chocarán, a partir de las 14.30, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por 10 del Torneo Clausura

27 de septiembre 2025 · 08:45hs
Gimnasia (LP) y Rosario Central chocarán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la fecha 10 del Clausura. El Lobo viene de perder 1-0 contra Riestra, mientras que la Academia rosarina igualó 1-1 ante Talleres. El partido será el sábado, desde las 14.30, con arbitraje de Fernando Echenique y televisación de TNT Sports Premium.

El conjunto platense viene de perder en su visita a Deportivo Riestra y acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, por lo que sigue comprometido con la lucha por no descender.

El equipo dirigido por Alejandro Orfila está a ocho puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), quienes están en la zona roja a día de hoy.

El Canalla es el único equipo del Clausura que sigue invicto, pero solamente ganó dos encuentros (1-0 contra Lanús y Newell’s), aunque tiene pendiente su partido contra Sarmiento que fue suspendido por lluvia.

Central se encuentra sexto en la Zona B y estaría clasificando a los playoffs, pero a dos puntos de salir de dicho puesto, por lo que necesita volver al triunfo para tener tranquilidad de cara al cierre del campeonato.

Probables formaciones de Gimnasia y Rosario Central

Gimnasia LP:Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva; Mateo Seoane, Augusto Max, Bautista Merlini; Marcelo Torres, Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central:Jorge Broun; Emanuel Coronel, Carlos Quintana, Juan Komar, Agustín Sández; Gaspar Duarte, Franco Ibarra, Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra; Angel Di Maria, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Hora: 14:30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: José Carreras.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

