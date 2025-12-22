Uno Santa Fe | Ovación | Tapia

Tapia destacó el rol social del ascenso: "Todo es sacrificio y esfuerzo"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, dio un discurso antes del sorteo de la Primera Nacional en el que puso en valor el trabajo de los dirigentes del ascenso

22 de diciembre 2025 · 18:06hs
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, brindó un discurso en la antesala del sorteo de la Primera Nacional en el que puso en valor el trabajo de los dirigentes del ascenso, tanto en el desarrollo deportivo como en el rol social que cumplen las instituciones a lo largo y ancho del país.

• LEER MÁS: Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional

La reflexión de Claudio Tapia hacia el ascenso

El titular de la AFA remarcó que el inicio de cada temporada representa “el comienzo de los sueños” para clubes, hinchas y dirigentes, y destacó la adrenalina que genera la lucha por el ascenso, objetivo central para quienes compiten en estas categorías.

En ese sentido, Tapia subrayó la evolución del ascenso en los últimos años y sostuvo que hoy se encuentra mucho más profesionalizado: “Conducir una institución en estas categorías es muy difícil: no se generan los mismos recursos que en la Liga, todo es sacrificio, vocación y esfuerzo”.

El presidente de la AFA también valoró el trabajo conjunto entre la entidad madre y las instituciones del interior, haciendo hincapié en la búsqueda de mayores oportunidades, visibilidad y mejores condiciones, tanto en lo deportivo como en lo edilicio, además del reconocimiento de los derechos audiovisuales.

Por último, Tapia afirmó que quienes comenzaron su camino en el ascenso conocen de primera mano las dificultades que atraviesan estos clubes y pidió que se reconozca su tarea diaria.

