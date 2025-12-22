Colón dio este lunes un paso clave rumbo a la temporada 2026, ya que en las instalaciones de la AFA se llevó a cabo el sorteo de la Primera Nacional para conocer las zonas y rivales. Un campeonato que mantiene formato y tendrá al Sabalero con un único mandato: pelear por el ascenso.
Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional
La AFA realizó el sorteo de las zona para la próxima Primera Nacional, donde Colón renueva la ilusión de pelear por el ascenso
Por Ovación
La jornada no solo despejó el mapa en la zona A para el Rojinegro, sino que también resolvió una de las mayores incógnitas: el rival del interzonal, una modalidad que volverá a implementarse a partir de la próxima temporada. Será finalmente Patronato en la fecha 7. La decisión responde a extender el calendario dos semanas más, evitando que los equipos que queden fuera del Reducido pasen largos períodos sin competencia.
Un nuevo punto de partida para Colón
El sorteo marca mucho más que una formalidad para Colón. Representa el inicio de una nueva etapa, luego de un 2025 cargado de frustraciones, cambios y golpes deportivos. Con Ezequiel Medrán como entrenador, una dirigencia distinta y un plantel en plena reconstrucción, el club intenta dejar atrás un año para el olvido y volver a alinearse con su verdadera ambición.
La conformación de la zona le permite al cuerpo técnico comenzar a planificar con mayor precisión, ajustar el armado del plantel y proyectar una temporada larga, exigente y sin margen para la improvisación.
Puertas adentro, el mensaje es directo y sin matices: Colón debe ser protagonista. No hay lugar para procesos tibios ni excusas. El regreso del interzonal y la extensión del torneo demandarán regularidad, profundidad de plantel y fortaleza mental, atributos que el Sabalero buscará construir desde el arranque.
Zona A, donde estará Colón
All Boys
Ferro
Deportivo Madryn
Chaco For Ever
Morón
Estudiantes (BA)
Racing (C)
Los Andes
Mitre
Almirante Brown
Ciudad Bolívar
Central Norte
Godoy Cruz
San Telmo
San Miguel
Defensores de Belgrano
Acassuso