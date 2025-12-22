Ilusión en marcha: Colón ya tiene zona y rivales para la próxima Primera Nacional

La AFA realizó el sorteo de las zona para la próxima Primera Nacional, donde Colón renueva la ilusión de pelear por el ascenso

Colón dio este lunes un paso clave rumbo a la temporada 2026, ya que en las instalaciones de la AFA se llevó a cabo el sorteo de la Primera Nacional para conocer las zonas y rivales. Un campeonato que mantiene formato y tendrá al Sabalero con un único mandato: pelear por el ascenso.

La jornada no solo despejó el mapa en la zona A para el Rojinegro, sino que también resolvió una de las mayores incógnitas: el rival del interzonal, una modalidad que volverá a implementarse a partir de la próxima temporada. Será finalmente Patronato en la fecha 7. La decisión responde a extender el calendario dos semanas más, evitando que los equipos que queden fuera del Reducido pasen largos períodos sin competencia.

Ezequiel Medrán traza el rumbo de Colón en el mercado de pases rumbo a la Primera Nacional 2026.jpg Ezequiel Medrán ya conoce la zona que tendrá Colón en la Primera Nacional.

Un nuevo punto de partida para Colón

El sorteo marca mucho más que una formalidad para Colón. Representa el inicio de una nueva etapa, luego de un 2025 cargado de frustraciones, cambios y golpes deportivos. Con Ezequiel Medrán como entrenador, una dirigencia distinta y un plantel en plena reconstrucción, el club intenta dejar atrás un año para el olvido y volver a alinearse con su verdadera ambición.

La conformación de la zona le permite al cuerpo técnico comenzar a planificar con mayor precisión, ajustar el armado del plantel y proyectar una temporada larga, exigente y sin margen para la improvisación.

Puertas adentro, el mensaje es directo y sin matices: Colón debe ser protagonista. No hay lugar para procesos tibios ni excusas. El regreso del interzonal y la extensión del torneo demandarán regularidad, profundidad de plantel y fortaleza mental, atributos que el Sabalero buscará construir desde el arranque.

Zona A, donde estará Colón

All Boys

Ferro

Deportivo Madryn

Chaco For Ever

Morón

Estudiantes (BA)

Racing (C)

Los Andes

Mitre

Almirante Brown

Ciudad Bolívar

Central Norte

Godoy Cruz

San Telmo

San Miguel

Defensores de Belgrano

Acassuso