Tarucas cerró su temporada debut con un buen triunfo

Tarucas superó 44-24 a Yacaré XV en Tucumán, por la última fecha de la fase regular del Súper Rugby Américas. Con este resultado, ambas franquicias no pudieron acceder a las semifinales. La primera señal llegó a través de Stefano Ferro que apoyó el primer try a los 48 segundos, seguido del try del octavo Conservando la pelota tras una secuencia larga, terminó quebrando el octavo Thiago Sbroco una buena jugada de equipo.

El pie de Nicolás Roger estiró los puntos locales a 20 con las dos conversiones y dos penales, mientras Joaquín Lamas aportó los tres de Yacare en el primer tiempo. Aprovechando la ventaja numérica por la tarjeta amarilla a Mariano Garcete, llegó el gran try del centro Bautista Estofan después de un gran pase de Roger y dos grandes acciones del capitán y también centro Tomás Medina, que con un handoff y un pase de faja dejó a su compañero de cara al try.

image.png Pampas jugará el próximo viernes 6 una de las semifinales ante Dogos en Buenos Aires.

Allí comenzó la reacción de la visita que tuvo el primero de dos tries del fullback Julián Quetglas, ambos parecidos, con el pie y la velocidad del ex olímpico juvenil. Tras el primer try de Yacare XV llegó sobre la hora el try del ingresado Álvaro García que corrió casi 30 metros gracias a la recuperación de Tomás Vanni.

Los últimos 15 minutos tuvieron tres tries – Ramiro Amarilla y el segundo de Quetglas que le dio el bonus ofensivo a la franquicia paraguaya, con un try de scrum muy celebrado por Tarucas entre ambos tries. Fue un cierre más que positivo para una primera temporada de una franquicia representando seguramente a la región de Argentina con mayor fanatismo por el rugby.

Súper Rugby Américas

- Resultados fecha 14

Dogos 31- Selknam 33

Peñarol 27- Pampas 32

Tarucas 44- Yacaré 24

- Posiciones: Pampas 41, Peñarol 39, Selknam 37, Dogos XV 37, Tarucas 34, Yacaré 31, Cobras 5.

- Semifinales:

Pampas vs. Dogos

viernes 6 en Buenos Aires

Peñarol vs. Selknam de Chile

sábado 7 en Montevideo