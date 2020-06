Tati Milano, un símbolo de Los Pumas de todos los tiempos

Tal como viene ocurriendo en estos tiempos de cuarentena, los clubes de rugby apelan a sus redes sociales para volver a contar con sus jugadores más emblemáticos y que ellos compartan sus experiencias y sensaciones en medio de la pandemia de Covid-19. No hace mucha presentación, pero no hay dudas que es un ícono del Jockey Club de Rosario, y ni hablar de Los Pumas.

"Hace quince años que vivo en Esperanza por cuestiones laborales. Con todo esto de la pandemia por el Covid-19, tenemos el nido lleno. Están mis tres hijos con nosotros viviendo circunstancialmente estos tres meses. Me gusta hablar de todo, del presente y del futuro, porque el pasado es algo que ya pasó" arrancó expresando Gustavo Milano.

El exintegrante de Los Pumas expresó que "En infantiles éramos como decíamos los viejos, más de una camada junta. Éramos un pequeño grupo fishertense que hicimos un pequeño paso que más por el club, más que nada por la casa de la familia Escalante, donde nos formamos los sábados a la tarde haciendo rugby, unos cincuenta o setenta chicos".

Tati, explicó que "En la época de juveniles, cuarta y quinta, había dos categorías. A los 17 años tuve la suerte de compartir cuarta y primera división. Jugaba lo que podía en ambas categorías. Eran épocas que el rugby era más salvaje, de jugar tres partidos un fin de semana. Hacíamos de todo realmente".

2962020 f02 tati milano expuma jockey rosario.jpg Gustavo Milano es todo un símbolo del Jockey de Rosario. Gentileza Ariel Aiello

Un momento clave en la historia verdiblanca

"Tuve la suerte de hacer la gira del 79, que fue bisagra. Hay un antes y un después en el club a partir de esa gira. Se aprovechó porque hubo salto de calidad en el club. Fueron varios factores, como la llegada de Pepe Constante, la madurez de varios actores del club que todavía están. Aparecen los primeros trabajos de Jorge Trevisán, desde la preparación física en serio. Lógicamente que también fue importante la capitanía de Ricardo Paganini. Esa gira fue un mes y medio por Europa, inolvidable", contó Tati Milano, exdirector de desarrollo de la Unión Argentina de Rugby.

Tati comentó que "Había Pumitas de 19 y 21, y solamente se jugaba el Sudamericano en esa época. Tuve la suerte de participar de ambos grupos. Cuando estaba en edad de Pumitas 21, empecé a jugar en Los Pumas también. Me pasó lo mismo que en el club, jugaba en juveniles y con los mayores. Con la celeste y blanca me tocó arrancar en 1980 o 1981, en un grupo que jugó contra Canadá".

"Visto de los casi 60 años que tengo, ver todo lo que se logró, se creció, y todo lo que se cosechó que se trabajó muy bien en infantiles y juveniles, en un club con mucho potencial, produjo muchos resultados en lo que es la primera división. Digo esto porque el único equipo que tiene que ganar es la primera. Hay cosas que se hacen en la primera, y no en otras categorías del club. En reserva y prereserva, ahí se desarrollan jugadores y juego".

"A partir del Jockey campeón en primera hubo un crecimiento extraordinario empujado desde abajo. La gira le dió mucha madurez al plantel superior, sin dudas. Pero el gran secreto es como se trabaja en la base de la pirámide, infantiles y juveniles, con grandes entrenadores y muy buenos dirigentes. La explosión posterior a la gira fue inolvidable. Incluso con el tema espacio físico, y eso llevó al proyecto siete hectáreas. Ahí se terminó de consolidar un club de rugby, que tuvo muchos logros" contó uno de los referentes ineludibles de la historia del Jockey rosarino.

2962020 f03 tati milano expuma jockey rosario.jpg Milano actualmente vive en la ciudad de Esperanza. Gentileza Ariel Aiello

Más consideraciones de Jirafa

Con la sinceridad que lo caracteriza, Milano sostuvo que "Con las maderitas en el comedor del club con los que fueron Pumas y Pumitas haría un asado y quedarían muy bien. Yo ahí pondría todos los logros colectivos de Jockey. Con todos los campeonatos si que los pongo. Reitero, pondría los logros colectivos y no los individuales".

SI bien no le gusta hablar mucho de su pasado con Los Pumas, ya que considera que es la prehistoria, destacó que "La gira Sudamérica XV por Sudáfrica en el medio del apartheid, haberlo visto en primera persona, fue tremendo. Una minoría blanca, cuatro o cinco millones contra treinta millones de hombres de color, humillados a todos los aspectos, no tenían voto, ni derecho a la propiedad privada. Veías la diferenciación de todo. No tenían derecho a nada. Eran dos mundos".

También resaltó que "Mi último partido con Jockey antes de irme a Europa no me lo olvido nunca. Fue en cancha de Loga, ya éramos campeones, tocó el último partido que podía jugar, en septiembre de 1989, porque fue ahí que tomé la dura determinación, dadas las condiciones del país, y que uno ya era padre de familia, fue la razón que me hizo dejar el club. No era dejar el país, ni la ciudad, ni Los Pumas, y que era dejar mi club".

Tati Milano comentó desde la ciudad de Esperanza que "De Los Pumas fui el segundo jugador que se fue a jugar profesionalmente al exterior, porque el primero fue el Topo Rodríguez. Fue a Australia, sin dudas el mejor primera línea de la historia del rugby argentino. Tuve que firmar una declaración jurada, a donde me atenía a la suspensión de tres años, al momento de regresar a la Argentina, si quería volver a jugar al rugby".

2962020 f04 tati milano expuma jockey rosario.jpg Un clásico, Tati Milano con la camiseta de Los Pumas. Gentileza Ariel Aiello

Algunas pinceladas de su paso por Los Pumas

"Se jugaba poco, había cuatro o seis test matches por año, no más. Cada partido era entregar la vida. Realmente eran días sin mañana. Todo moría en esos ochenta minutos, y los nervios eran totales. Cuando empezaba el partido se acabó todo. Ahí hay que concentrarse en el juego, pensar, evaluar al rival, los primeros diez minutos vos tenés que saber rápidamente por donde pasan los puntos fuertes y débiles del rival", expresó Milano, uno de los mejores jugadores de la historia de la provincia de Santa Fe.

Brindó un dato muy importante al resaltar que "Como está el apertura, el gran maestro de ceremonia, el medio scrum, los líderes, el viento, y ahí se te acaban los nervios. Las horas previas y los días previos eran tremendas. Cancha llena, Ferro lleno, después Vélez lleno. Recuerdo partidos del 85 y 86 con diez mil personas que quedaban afuera de la cancha. Era una euforia total".

"El 21-21 con los All Blacks fue mágico, y jugamos como el culo. Vamos a decir la verdad, nos hicieron cuatro tries, y nosotros cero. Pero en la última jugada, el monstruo con el pié que era Hugo Porta, había metido cuatro penales y tres drops. Estábamos en el minuto ochenta, scrum cinco a favor, y Ernesto Ure, le faltaban diez centímetros de empuje, la primera línea ya dentro del ingoal, yo estaba como ala en ese momento, decide apoyar él, en lugar de hacer diez centímetros y era try scrum. Hace knock-on y termina el partido" recordó sobre el histórico empate de Los Pumas con Nueva Zelanda en 1985 en cancha de Ferro.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Tati sostuvo que "Fue un partido que lo jugamos pésimo, que deberíamos haber perdido, lo podríamos haber ganado en esa última jugada y se nos fue en un knock-on. Pero la semana anterior habíamos perdido 33 a 22 y habíamos jugado bien. Pero la gente siempre habla del empate, y con cuatro tries de los All Blacks y cero nuestro".

Un dato que lo pinta de cuerpo entero es que "El sábado había jugado con Los Pumas un test match, y el domingo ya estaba jugando con el club. Estabas destrozado pero jugaba. Éramos pocos pero lo hacíamos. Sorprendía eso contra Caranchos, Duendes, Loga, GER y Uni, y me preguntaban que hacía acá. Y la respuesta era sin el club uno no logra nada. Los logros individuales, incluso de entrenadores, son del club. Uno porque el club crece, ha crecido como jugador, como entrenador o como dirigente".