TC 2000 en San Juan: Matías Rossi ganó en el Zonda y Nicolás Palau hizo podio Se disputó la 2° final de la temporada 2026 del TC 2000 en el circuito de El Zonda, San Juan, ganada por Matías Rossi, El mendocino Nicolás Palau fue tercero Por Ovación 12 de abril 2026 · 15:08hs

Este domingo se disputó en el legendario autódromo de El Zonda la 2º fecha del 47º Campeonato de TC2000. Allí Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross dominó logrando la pole position y luego quedándose con el triunfo en la Final. El mendocino Nicolás Palau (VW Nivus) finalizó tercero.

El puntero del campeonato, Emiliano Stang, compañero de Rossi (campeón 2025) en el Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, finalizó segundo y defendió su posición en el campeonato de poilotos.

Rossi ganó en el Zonda y Nicolás Palau hizo podio Matías Rossi obtuvo su quinto triunfo en el circuito sanjuanino y quedó a uno de igualar al recordado Flaco Juan María Traverso Clasificación de la Final TC 2000 en San Juan 2ª Fecha del Campeonato de TC 2000 -Autódromo Eduardo Copello- Matías Rossi

Emiliano Stang

Nicolas Palau

Tomás Fernández

Facundo Aldrighetti

Franco Morillo

Diego Ciantini

Franco Riva

Nicolás Traut

Benjamín Squaglia