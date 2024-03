Teo Gutiérrez recordó el incidente dentro del vestuario tras un clásico de Avellaneda

"Pasaron muchas cosas, pero uno aprende de la vida. El fútbol no es fácil por el entorno que hay y todo lo que se mueve alrededor, pero Racing fue una etapa muy bonita en mi vida, fue el club que me abrió las puertas en Argentina ", recordó el colombiano.

En dialogó con D Sports Colombia, el delantero también se refirió a su relación con los hinchas de Racing y aclaró que les guarda cariño: “Es un club muy sensible, su gente quiere títulos y hay jugadores de calidad que llegan, pero no pueden explotar en todo sentido. Es un club para observar y aprender mucho”

"Fui goleador en Racing y creo que la gente se termina quedando con lo último, que fue ese episodio", agregó.

Ya hablando del incidente y la supuesta arma que desenfundó en el vestuario, el colombiano sentenció: "Lloré mucho porque fue una injusticia lo que pasó, no encontraron nada. No hubo arma. ¿A dónde está? Sino, en un episodio así lo hubieran mostrado, pero no hubo nada. Me quedo con mis goles en Racing y cómo me quiso la gente".