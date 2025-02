Tevez dijo que no ve bien a Boca y evitó criticar a la dirigencia tras la eliminación de la Copa

Tevez, que no tiene buena relación con el presidente, Juan Román Riquelme , remarcó que “es muy difícil opinar, más sabiendo que uno mucho no se identifica con los que están a cargo”. Además, reconoció que no ve bien al club, pero “es muy fácil pegar en este momento”.

Tevez evitó pegarle a la directiva de Boca

A su vez, recordó cuando fue jugador de Boca y era constantemente criticado por Riquelme, quien llegó a decir que el club tenía la obligación de ganar la Copa Libertadores: “Yo estuve cuando esta gestión nos pegaba muy duro si no hacíamos un buen papel o si no clasificábamos… No me gustaría que nadie se sienta ofendido porque no es bueno estar de ese lado”.

Tevez jugó en Boca durante tres periodos (2001-2004, 2015-106 y 2018-2021), en los que ganó 11 títulos, incluida una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y una Copa Sudamericana.

Esta temprana eliminación en la segunda fase del repechaje dela Copa Libertadores deja a Boca sin actividad en el plano internacional en todo el 2025, ya que en caso de avanzar a la tercera fase se aseguraba la participación en, al menos, la fase de grupos de la Copa Sudamericana.