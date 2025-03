Thiago Tirante fue campeón del Challenger de Córdoba

“Me saqué una gran mochila de encima. A mí siempre me costó jugar en Argentina, no me fue fácil, me ponía mucha presión. Esta semana pude revertirlo, pude abstraerme de todo, jugué un gran tenis en la semana, jugando punto por punto, muy conectado con mi equipo. Pude sacar adelante una semana difícil, ganándole a varios argentinos, algo que no es fácil, ya que nos conocemos mucho. Estuve muy a la altura y terminé jugando en un nivel superlativo”, expresó Tirante, que saltará al puesto 116°, un crecimiento de 18 lugares (su mejor ranking fue 90°, en abril del año pasado).