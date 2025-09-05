Tigre e Independiente Rivadavia, por un lugar en semifinales de Copa Argentina

El "Matador" y la "Lepra" mendocina buscan este viernes el pase a semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

Independiente Rivadavia y Tigre chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina .

El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Matador” llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que la “Lepra” mendocina hizo lo propio ante Central Córdoba. El ganador esperará por el vencedor entre Racing y River.

Probables formaciones de Tigre vs Independiente Rivadavia

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori . DT: Alfredo Berti..