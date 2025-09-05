Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre e Independiente Rivadavia, por un lugar en semifinales de Copa Argentina

El "Matador" y la "Lepra" mendocina buscan este viernes el pase a semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

5 de septiembre 2025 · 06:55hs
Independiente Rivadavia y Tigre chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Matador” llega tras eliminar a San Lorenzo, mientras que la “Lepra” mendocina hizo lo propio ante Central Córdoba. El ganador esperará por el vencedor entre Racing y River.

Probables formaciones de Tigre vs Independiente Rivadavia

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Mauricio Cardillo, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori . DT: Alfredo Berti..

