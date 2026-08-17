Tirante sigue de fiesta en Cincinnati: venció a Landaluce y avanzó a octavos de final

Thiago Tirante derrotó al español en dos tie-breaks y consiguió su segunda victoria consecutiva en el Masters 1000, después de eliminar a Novak Djokovic.

Thiago Tirante continúa haciendo historia en el Masters 1000 de Cincinnati. El argentino venció al español Martín Landaluce por 7-6 y 7-6 y se metió en los octavos de final del torneo estadounidense. El platense volvió a mostrar personalidad en los momentos decisivos y sumó otro triunfo importante después de haber eliminado a Novak Djokovic.

Dos tie-breaks para meterse entre los mejores

El encuentro comenzó cuesta arriba para Tirante, ya que Landaluce consiguió quebrarle el servicio en el primer game. Sin embargo, el argentino reaccionó rápidamente y encontró en su saque una de sus principales armas para mantenerse en partido.

Tirante terminó el encuentro con nueve aces y una efectividad del 82% de puntos ganados con el primer servicio. Esa solidez le permitió recuperarse del mal comienzo y llevar el primer set al tie-break.

En el desempate, el platense sostuvo la presión y tuvo la precisión necesaria para cerrar la manga por 7-6. Un ace en el tercer set point le permitió quedarse con un parcial muy parejo después de más de una hora de juego.

El segundo set mantuvo la misma intensidad. Landaluce resistió los ataques del argentino desde el fondo de la cancha y logró ponerse 5-4 arriba, con un set point a su favor. Tirante, lejos de sentir la presión, volvió a responder en el momento indicado y forzó otro desempate.

El argentino se impuso nuevamente en el tie-break, esta vez por 7-4, para cerrar el partido después de dos horas y 15 minutos y conseguir el pase a los octavos de final.

El envión de Djokovic y un nuevo desafío

La victoria ante Landaluce llegó apenas dos días después de uno de los triunfos más importantes de la carrera de Tirante. El platense había derrotado a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4, en una actuación que le permitió dar un enorme golpe en el torneo.

Ahora, el argentino buscará extender su gran semana en Cincinnati. En los octavos de final se enfrentará al ganador del partido entre el australiano Rinky Hijikata y el checo Jakub Menšík, en un encuentro previsto para el miércoles.

Tirante ya consiguió avanzar tres rondas en el Masters 1000 y continúa demostrando que su triunfo ante Djokovic no fue una casualidad. Con confianza, un servicio que aparece en los momentos importantes y una gran fortaleza mental para resolver los puntos decisivos, el argentino se ilusiona con seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito.