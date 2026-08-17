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Patronato: un jugador reveló que recibió un culatazo en la cabeza durante el ataque de la barra

Tras la derrota ante Colón, un futbolista de Patronato contó que fue agredido al regresar al estadio y confirmó que uno de los atacantes utilizó un arma.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 15:08hs
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Patronato: un jugador reveló que recibió un culatazo en la cabeza durante el ataque de la barra

Uno de los jugadores de Patronato que fue atacado por un grupo de hinchas después de la derrota 3-0 ante Colón rompió el silencio y relató la violencia que sufrió. El futbolista, cuya identidad permanece reservada por seguridad, aseguró que recibió un culatazo en la cabeza cuando el plantel regresó al estadio Presbítero Bartolomé Grella.

LEER MAS: Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

La denuncia del jugador y el ataque

El futbolista habló con Doble Amarilla y decidió no revelar su identidad para preservar su seguridad y facilitar el avance de la investigación judicial. En su relato, confirmó la gravedad de la agresión: “Me dieron con la culata de un arma en la cabeza”.

Según informó el mismo medio, una parte importante de la barra de Patronato habría participado del episodio y el grupo habría estado liderado por Alan Barrientos, quien ya había sido señalado por otros hechos de violencia.

El ataque ocurrió después de la derrota ante Colón por 3-0, correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional. Los agresores ingresaron al estadio inmediatamente después de la llegada del colectivo que trasladaba a los futbolistas.

El comisario inspector Juan Pablo Claucich, subjefe de la Departamental de Paraná, explicó que los atacantes llegaron en tres o cuatro vehículos y se dirigieron hacia los jugadores tras el arribo del micro.

La investigación quedó en manos de la Justicia

La causa está a cargo del fiscal de turno Martín Abrandt, quien busca determinar quiénes participaron de la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Claucich señaló que, de acuerdo con las primeras estimaciones policiales, participaron entre 10 y 12 personas. El funcionario aclaró que fueron considerados “simpatizantes” y que todavía no podía establecer formalmente que se tratara de integrantes de la barra.

Por el momento, no hay personas detenidas ni identificadas formalmente. Sin embargo, la Policía ya trabaja con distintas pruebas para avanzar en el esclarecimiento del episodio ocurrido en el estadio de Patronato.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el ingreso de los agresores, quiénes participaron de las agresiones y, especialmente, quién utilizó el arma durante el ataque denunciado por el futbolista.

Patronato ataques
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