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Claudio Corvalán convierte en Madryn y el Tatengue todavía busca generar situaciones

El ex capitán de Unión apareció para marcar en el 2-2 de Deportivo Madryn ante San Martín de Tucumán.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 16:07hs
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Claudio Corvalán convierte en Madryn y el Tatengue todavía busca generar situaciones

Claudio Corvalán convirtió su primer gol con la camiseta de Deportivo Madryn en el empate 2-2 ante San Martín de Tucumán. El ex capitán y referente de Unión apareció dentro del área tras un córner y marcó el descuento. Su aparición ofensiva contrasta con el presente del Tatengue, que atraviesa serias dificultades para generar situaciones claras y convertir.

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Corvalán, protagonista en la reacción de Madryn

El defensor fue determinante en la remontada de Deportivo Madryn. Después de un córner rechazado parcialmente, Corvalán apareció dentro del área y aprovechó la pelota suelta para marcar el 2-1 frente a San Martín de Tucumán.

El tanto significó su primer festejo desde su llegada al conjunto de Madryn y permitió que el Aurinegro quedara nuevamente cerca del empate. El gol modificó el desarrollo del encuentro y le dio al equipo mayor confianza para ir en busca de la igualdad.

La reacción se completó apenas seis minutos después, nuevamente desde una pelota parada. Solís ejecutó el córner hacia el segundo palo, Giacopuzzi participó de la jugada y, luego de una serie de rebotes, Luis Silba encontró la pelota para establecer el 2-2 definitivo.

Para Corvalán fue un momento importante en su nueva etapa, después de haber sido durante años uno de los referentes y capitanes de Unión.

Un contraste que expone las dificultades de Unión

El gol del ex capitán vuelve a generar una comparación inevitable con el presente del Tatengue. Mientras Corvalán, siendo defensor, consiguió aparecer dentro del área y marcar para su nuevo equipo, Unión continúa sin encontrar respuestas en ofensiva.

El conjunto santafesino atraviesa un momento preocupante y uno de sus principales problemas está en la generación de juego. Le cuesta progresar con la pelota, encontrar espacios y poner a sus delanteros en situaciones favorables. Como consecuencia, las oportunidades claras aparecen con cuentagotas. La situación también refleja la pérdida de funcionamiento colectivo que sufrió el equipo.

La aparición goleadora de Corvalán no significa que su salida explique por sí sola los problemas ofensivos del Tatengue. Sin embargo, resulta llamativo que un defensor que dejó la institución pueda convertirse en protagonista de una remontada mientras Unión atraviesa dificultades para generar peligro.

Unión Corvalán
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