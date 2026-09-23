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Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

El conjunto argentino, con la rosarina Alma Pueyo López, derrotó 6-2 a Perú y consiguió el tercer puesto en recurvo femenino por equipos.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 12:11hs
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Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

Argentina sumó una nueva medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo femenino de tiro con arco, integrado por Alma Pueyo López, María Giudice y Wanda Arca, se quedó con el bronce en la modalidad de recurvo por equipos luego de vencer 6-2 a Perú.

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Otra presea para la delegación argentina

El conjunto nacional tuvo una destacada actuación en la competencia y logró asegurarse un lugar en el podio. La rosarina Alma Pueyo López fue una de las integrantes del equipo que consiguió la tercera posición, junto a María Giudice y Wanda Arca.

El equipo argentino afrontó el duelo por el tercer puesto ante Perú y logró imponerse con claridad por 6-2 para quedarse con la medalla de bronce.

Alma Pueyo López, otra rosarina en el podio

La actuación de Pueyo López representa además una nueva presencia santafesina entre los protagonistas de los Juegos Suramericanos. La arquera rosarina fue parte del equipo argentino que consiguió la presea y aportó a una nueva celebración para la delegación nacional.

Con esta conquista, el tiro con arco volvió a darle una medalla a Argentina en Santa Fe 2026.

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