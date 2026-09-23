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Hoteleros de Santa Fe destacaron el impacto de los Juegos Suramericanos y pidieron aprovechar la infraestructura para el futuro

Desde la Cámara de Hoteleros de Santa Fe aseguraron que la ocupación en los hoteles de tres estrellas hacia arriba superó el 90%. "Es infernal la repercusión", indicaron.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de septiembre 2026 · 12:00hs
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Efecto derrame: hoteleros de Santa Fe celebran el impacto económico de los Juegos en la ciudad.

"Efecto derrame": hoteleros de Santa Fe celebran el impacto económico de los Juegos en la ciudad.

El presidente de la Cámara de Hoteleros de Santa Fe, Javier Gutiérrez, destacó el impacto que tienen los Juegos Suramericanos 2026 en la actividad hotelera y comercial de la ciudad y puso el foco en el desafío de aprovechar la infraestructura que quedará después del evento.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos 2026: el impacto económico en la ciudad de Santa Fe llegó a los $10.000 millones la primera semana

En la primera semana de competencia, la ciudad registró un movimiento económico de $9.934 millones y una ocupación hotelera del 81,82%, según el primer balance oficial.

Alta ocupación

En ese contexto, Gutiérrez explicó que el nivel de ocupación varía de acuerdo con la categoría de los establecimientos: "La ocupación en la ciudad yo la dividiría en dos sectores", señaló.

"Uno es el sector de cuatro estrellas y tres estrellas superior, que es donde se han alojado las delegaciones que acompañan toda esta movida deportiva: árbitros, jueces, federaciones de los países, acompañantes y familiares en general", detalló.

Según el titular de la Cámara de Hoteles, en esos establecimientos la ocupación alcanzó niveles muy elevados. "Para esas plazas de tres estrellas superior y cuatro estrellas, la ocupación es muy alta. Te diría arriba del 90%", afirmó.

En los hoteles de categorías inferiores, en tanto, el movimiento fue menor, aunque Gutiérrez aclaró que continúa siendo positivo. "En términos generales, la ocupación es mejor que lo habitual", sostuvo.

Movimiento en Santa Fe

El dirigente hotelero también destacó el movimiento que generan los Juegos por fuera del alojamiento. "La cantidad de actividades que generan este tipo de eventos es sumamente importante a nivel de provisión de todo tipo de servicios", explicó.

"Es infernal la repercusión que tiene en cuanto al derrame de actividad que generan", afirmó Gutiérrez, quien mencionó además el movimiento gastronómico, los servicios de infraestructura y los traslados vinculados con la competencia.

Para el presidente de la Cámara de Hoteles, uno de los principales efectos de Santa Fe 2026 es la exposición que obtiene la ciudad. "Hoy, como habrán visto todos en los medios nacionales, es uno de los eventos de mayor relevancia en el país en este momento", sostuvo.

"Con lo cual, pone a Santa Fe en la vidriera tanto nacional como internacional", agregó. Y planteó que esa exposición puede ser aprovechada para atraer nuevas competencias y actividades: "A partir de estar en esta vidriera podemos generar otros tantísimos eventos que tengan igual o mejor repercusión en términos económicos para la ciudad".

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Mirada al fututo

Gutiérrez también puso la mirada en lo que ocurrirá una vez que terminen los Juegos. "Es ahí donde radica el gran desafío para el desarrollo de nuevos eventos", indicó al referirse a la infraestructura que quedará en Santa Fe.

En ese sentido, destacó especialmente al Estadio Invencible Santa Fe y al Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). "Nos va a quedar un CARD con una pista de atletismo y una infraestructura excelente", señaló.

También valoró las posibilidades que ofrece el estadio cubierto. "Es muy interesante una infraestructura con una capacidad para alojar muchos espectadores y una flexibilidad como para generar diferentes actividades", afirmó.

"Hay muchos eventos que se pueden desarrollar en el Invencible y así lo creemos posible", agregó.

Por último, Gutiérrez resaltó el potencial del Parque del Sur como escenario para futuras actividades. "El Parque del Sur, por ejemplo, es uno de los que realmente el santafesino no dimensiona lo interesante que es", sostuvo.

"Lo veíamos en las transmisiones de los canales nacionales el fin de semana y no tiene nada que envidiarle a las mejores ciudades del mundo donde se desarrollan deportes náuticos", concluyó.

La apuesta del sector hotelero, según Gutiérrez, pasa ahora por sostener la coordinación entre las distintas actividades e instituciones para que el movimiento generado por los Juegos Suramericanos no quede limitado a los días de competencia. "Todos hemos entendido que es por ahí", resumió.

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