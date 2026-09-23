Ciclismo en pista: Dos nuevas medallas para Argentina en los Juegos Suramericanos

Maribel Aguirre y Abril Garzón ganaron el bronce en Madison, mientras Natalia Vera obtuvo la plata en Keirin y volvió a subir al podio.

Argentina volvió a sumar medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El ciclismo en pista fue protagonista con dos nuevas conquistas para la delegación nacional: Maribel Aguirre y Abril Garzón se quedaron con el bronce en Madison, mientras Natalia Vera obtuvo la plata en Keirin y alcanzó su segundo podio en el torneo.

Aguirre y Garzón, bronce en Madison

La dupla argentina integrada por Maribel Aguirre y Abril Garzón tuvo una destacada actuación en la prueba Madison y terminó en el tercer lugar para quedarse con la medalla de bronce. De esta manera, ambas ciclistas aportaron una nueva presea a la delegación nacional en Santa Fe 2026.

El resultado permitió que Argentina volviera a celebrar en el ciclismo en pista, esta vez con dos representantes que lograron instalarse entre las mejores de la competencia.

Natalia Vera volvió a subir al podio

Natalia Vera también fue protagonista al conseguir la medalla de plata en la prueba Keirin. La ciclista argentina tuvo así una nueva actuación destacada y volvió a subirse al podio por segunda vez en estos Juegos Suramericanos.

Anteriormente, Vera había obtenido la medalla de bronce en velocidad individual, por lo que ya acumula dos preseas en la competencia: una de plata y otra de bronce. Con estos resultados, el ciclismo en pista continúa aportando medallas para Argentina.