Colón encontró una fórmula inesperada en el ataque

La victoria ante Los Andes dejó una señal interesante para Iván Delfino. Alan Bonansea y Julián Marcioni compartieron ataque en Colón y fueron decisivos.

La segunda rueda de Colón había mostrado una realidad diferente para Alan Bonansea y Julián Marcioni. Los dos habían tenido una buena primera parte del campeonato, pero con el correr de las fechas fueron perdiendo protagonismo y rendimiento.

Bonansea incluso dejó de ser la principal alternativa para el puesto de delantero ante la aparición de Leandro Garate, mientras que Marcioni también comenzó a perder terreno. Primero con Ezequiel Medrán y luego con Iván Delfino, el sector derecho fue ocupado por diferentes alternativas y el exjugador de Patronato quedó relegado.

Pero el partido ante Los Andes obligó al entrenador a buscar una solución diferente. Entre lesiones, suspensiones y distintas bajas, Delfino decidió juntar a Bonansea y Marcioni en ataque. Y allí apareció una variante táctica que puede abrirle una nueva puerta al equipo.

Marcioni, más cerca del área y una respuesta que sorprendió en Colón

Lo más interesante estuvo en la posición de Marcioni. En lugar de ubicarse sobre la derecha, como lo había hecho durante buena parte del campeonato, Delfino lo colocó decididamente como delantero, acompañando a Bonansea.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El movimiento funcionó. Marcioni tuvo participación constante, se mostró activo, ganó duelos y terminó siendo protagonista de la jugada que abrió el partido: le cometieron el penal que Bonansea transformó en gol.

El propio Delfino destacó la actuación del futbolista después del encuentro y explicó que el contexto de la Primera Nacional obliga a buscar soluciones con los jugadores disponibles.

UNO Santa Fe | José Busiemi

“En el torneo nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos. Un ejemplo es Marcioni, hizo un partido bárbaro y no venía teniendo buenos partidos en la posición que estaba jugando. Vamos sumando jugadores que son importantes”, señaló el entrenador.

La frase del técnico puede ser una pista de cara a lo que viene. Porque más allá de que Marcioni haya encontrado una buena respuesta jugando como delantero, Colón todavía tiene piezas ofensivas que deberán recuperar su lugar.

La fórmula deberá probarse con todo el plantel en Colón

El rendimiento de Marcioni y Bonansea abre una alternativa que Delfino no tenía tan presente hasta ahora. La dupla mostró movimientos complementarios y, sobre todo, permitió que Marcioni apareciera en una zona donde puede aprovechar mejor su dinámica y su capacidad para atacar los espacios.

Pero la verdadera prueba llegará cuando el entrenador vuelva a contar con todo su potencial ofensivo. Allí aparecen Ignacio Lago, Franco García y Darío Sarmiento, futbolistas que también tienen argumentos para pelear por un lugar.

Por eso, el partido ante Los Andes puede haber dejado algo más importante que tres puntos: una fórmula que merece ser observada.

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Delfino deberá decidir si fue una solución circunstancial producto de las bajas o si encontró una variante para el tramo decisivo del campeonato. Lo concreto es que Marcioni, lejos de la banda derecha donde había perdido protagonismo, apareció en el área y volvió a ser determinante.

Y en un Colón que necesita respuestas ofensivas para pelear arriba, recuperar jugadores y encontrar nuevas funciones puede terminar siendo tan importante como cualquier incorporación.