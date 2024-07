Tiro con Arco: santafesinos se destacaron en Paraná

Recientemente en el campo de tiro con Arco Paraná, se desarrolló la Copa Argentina de Juveniles y Evaluatorio al Word Ranking Event Iguazú 2024, con participantes sub 21, sub 18 y sub 15 de todo el país. El centro Cultural y Deportivo Esteban Echeverría de la ciudad de Santa Fe, asistió con 5 representantes, constituyéndose en el club con más clasificados del país.