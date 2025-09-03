Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Mess

Todas las veces que Lionel Messi enfrentó a Venezuela

Lionel Messi jugará su 13º partido ante Venezuela en lo que será su despedida oficial en suelo argentino con la camiseta del seleccionado

3 de septiembre 2025 · 12:14hs
Lionel Messi enfrentará por 13ª vez a Venezuela.

Lionel Messi enfrentará por 13ª vez a Venezuela.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, disputará este jueves en el estadio Monumental su decimotercer enfrentamiento contra Venezuela, en un duelo especial que podría ser el último partido del jugador del Inter Miami en las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi enfrentará por decimotercera vez a Venezuela

Messi se enfrentará ante un rival que conoce de memoria y contra el que construyó un historial muy positivo a lo largo de casi dos décadas vistiendo la camiseta “Albiceleste”. Desde su primera vez en 2007 hasta el último cruce en octubre de 2024, el capitán acumula 8 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota ante la “Vinotinto”.

El repaso incluye partidos por Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos. Su debut frente a los venezolanos fue en Caracas, en octubre de 2007, con triunfo 2 a 0 y un gol suyo.

Más tarde, brilló en el 4 a 0 en el Monumental en 2009 -donde, a su vez, fue la primera vez que vistió el dorsal número 10- y recién volvió a marcar en 2013 de penal en otro 3 a 0. También dejó una actuación consagratoria en la Copa América Centenario 2016, donde supo marcar un tanto y realizó dos asistencias en el 4 a 1 en Estados Unidos.

En marzo del 2019, la Selección argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni, cayó por 3 a 1 en un amistoso en Madrid que marcó la vuelta de Messi tras estar ausente en algunos duelos pasados.

Después de la Copa América, en 2021, la “Albiceleste” visitó a Venezuela y se llevó una victoria por 3 a 1, pero también un gran recuerdo de la durísima patada del defensor Luis Martínez sobre el jugador del Inter Miami.

En 2022, Argentina goleó a la “Vinotinto” por 3 a 0, con un gol marcado por Messi, en la Bombonera. Su último enfrentamiento fue en el empate 1 a 1 en 2024, donde el único tanto para el equipo de Scaloni lo convirtió Nicolás Otamendi.

En total, el capitán de la Selección argentina convirtió 5 goles contra Venezuela. Por lo que, el duelo de este jueves no será un partido más, ya que podría convertirse en el último enfrentamiento oficial de Messi en suelo argentino vistiendo la “Albiceleste”.

Lionel Mess Venezuela Eliminatorias Sudamericanas
Noticias relacionadas
messi ya se sumo a la concentracion de la seleccion argentina para jugar por eliminatorias

Messi ya se sumó a la concentración de la Selección Argentina para jugar por Eliminatorias

 La Municipalidad de Santa Fe convoca a voluntarios para los Jadar 2025.

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Miguel Ángel Russo permanece internado por una afección urinaria.

Miguel Ángel Russo permanece internado a la espera de los resultados clínicos

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Lo último

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Último Momento
Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Reforma constitucional: dos temas críticos del Poder Judicial se negocian hasta último momento

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

Scaloni: Va a ser un partido especial y muy emotivo por lo que declaró Leo

Scaloni: "Va a ser un partido especial y muy emotivo por lo que declaró Leo"

Ovación
Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional