Todas las veces que Lionel Messi enfrentó a Venezuela

Lionel Messi jugará su 13º partido ante Venezuela en lo que será su despedida oficial en suelo argentino con la camiseta del seleccionado

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, disputará este jueves en el estadio Monumental su decimotercer enfrentamiento contra Venezuela , en un duelo especial que podría ser el último partido del jugador del Inter Miami en las Eliminatorias Sudamericanas.

Messi se enfrentará ante un rival que conoce de memoria y contra el que construyó un historial muy positivo a lo largo de casi dos décadas vistiendo la camiseta “Albiceleste”. Desde su primera vez en 2007 hasta el último cruce en octubre de 2024, el capitán acumula 8 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota ante la “Vinotinto”.

El repaso incluye partidos por Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos. Su debut frente a los venezolanos fue en Caracas, en octubre de 2007, con triunfo 2 a 0 y un gol suyo.

Más tarde, brilló en el 4 a 0 en el Monumental en 2009 -donde, a su vez, fue la primera vez que vistió el dorsal número 10- y recién volvió a marcar en 2013 de penal en otro 3 a 0. También dejó una actuación consagratoria en la Copa América Centenario 2016, donde supo marcar un tanto y realizó dos asistencias en el 4 a 1 en Estados Unidos.

En marzo del 2019, la Selección argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni, cayó por 3 a 1 en un amistoso en Madrid que marcó la vuelta de Messi tras estar ausente en algunos duelos pasados.

Después de la Copa América, en 2021, la “Albiceleste” visitó a Venezuela y se llevó una victoria por 3 a 1, pero también un gran recuerdo de la durísima patada del defensor Luis Martínez sobre el jugador del Inter Miami.

En 2022, Argentina goleó a la “Vinotinto” por 3 a 0, con un gol marcado por Messi, en la Bombonera. Su último enfrentamiento fue en el empate 1 a 1 en 2024, donde el único tanto para el equipo de Scaloni lo convirtió Nicolás Otamendi.

En total, el capitán de la Selección argentina convirtió 5 goles contra Venezuela. Por lo que, el duelo de este jueves no será un partido más, ya que podría convertirse en el último enfrentamiento oficial de Messi en suelo argentino vistiendo la “Albiceleste”.