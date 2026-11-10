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La UAR busca potenciar el desarrollo comercial de Pampas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) y Cub3 formalizaron un acuerdo mediante el cual la empresa asumirá la representación comercial de Pampas, la franquicia de Buenos Aires.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 18:26hs
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La Unión Argentina de Rugby y Cub3 firmaron un acuerdo mediante el cual la empresa asumirá la representación comercial de Pampas.

La Unión Argentina de Rugby y Cub3 firmaron un acuerdo mediante el cual la empresa asumirá la representación comercial de Pampas.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) y Cub3 formalizaron un acuerdo mediante el cual la empresa asumirá la representación comercial de Pampas, la franquicia de Buenos Aires y vigente campeón del Súper Rugby Américas.

Esta alianza tiene como objetivo potenciar el desarrollo comercial de Pampas, generar nuevas oportunidades de vinculación con marcas y empresas y fortalecer el posicionamiento de la franquicia dentro del rugby profesional de la región.

El acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la UAR y sus franquicias, con el propósito de consolidar proyectos sostenibles que acompañen el desarrollo deportivo y amplíen las oportunidades comerciales del rugby argentino.

El ex medio scrum de Los Pumas, Tom&aacute;s Cubelli, refrendando el acuerdo con el ente rector del rugby nacional. &nbsp;

El ex medio scrum de Los Pumas, Tomás Cubelli, refrendando el acuerdo con el ente rector del rugby nacional.

En relación con esta alianza, Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, expresó: “Estamos muy contentos de concretar este acuerdo con Cub3, que nos permitirá seguir fortaleciendo el proyecto de Pampas y generar nuevas oportunidades para su crecimiento".

Más del presidente de la UAR Félix Páez Molina

El máximo dirigente del rugby nacional sostuvo que "creemos que el desarrollo de nuestras franquicias es fundamental para el rugby argentino, no solo desde lo deportivo y el espectáculo, sino también desde la construcción de estructuras sólidas y sostenibles. Contar con aliados como socios estratégicos que compartan esta visión es clave para seguir avanzando”.

Por su parte, Tomás Cubelli, presidente de Cub3, destacó: “Para nosotros es un orgullo acompañar a Pampas y a la UAR en esta nueva etapa. Conozco el trabajo que se hizo para llegar hasta acá y valoro la identidad que la franquicia logró construir. Me apasiona el alto rendimiento y creo que esta es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el proyecto, conectándolo cada vez más con los clubes, los jugadores y toda la región de Buenos Aires".

Subrayó que "queremos aportar nuestra experiencia y conocimiento del deporte para potenciar su desarrollo comercial, generar nuevas oportunidades para las marcas y propuestas de valor para los fanáticos. Sin perder de vista lo más importante: acompañar a los jugadores para poder inspirar a los jóvenes, y así contribuir al crecimiento del rugby argentino”.

De la firma participaron Félix Páez Molina (presidente), Fernando Rizzi (vicepresidente) y Matías Gorosito (tesorero), en representación de la Unión Argentina de Rugby, junto con Tomás Cubelli (presidente) y Diego Sola Prats (miembro del grupo inversor), por parte de Cub3.

Con esta alianza, la UAR reafirma su compromiso con el fortalecimiento del rugby argentino y la consolidación de sus franquicias como plataformas de desarrollo deportivo y comercial.

UAR Pampas Rugby
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