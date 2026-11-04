La Municipalidad de Santa Fe formó la Red de Voluntarios con más de 200 vecinos e instituciones

La Municipalidad de Santa Fe continúa fortaleciendo su esquema de acción preventiva ante el fenómeno El Niño . Este martes por la tarde, la Sala Ariel Ramírez de la Estación Belgrano fue sede de una reunión de trabajo que reunió a más de 80 participantes.

Entre ellos había profesionales de la salud, trabajadores sociales, referentes barriales y entidades de la sociedad civil, de los 200 que ya se inscribieron en el registro de la Red de Voluntarios.

En el marco de las acciones preventivas frente a la emergencia hídrica, se llevó a cabo un encuentro en la Estación Belgrano con vecinos, profesionales y organizaciones inscriptas para brindar colaboración por el fenómeno El Niño. La jornada permitió detallar los escenarios de preparación de la ciudad, articular tareas de acompañamiento social y reforzar las acciones de limpieza e infraestructura urbana

Durante la jornada se expusieron las líneas de acción de la gestión local y se coordinaron roles de colaboración en materias de prevención, logística urbana y asistencia. El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, remarcó que el intendente Juan Pablo Poletti encomienda permanentemente consolidar la articulación directa con la ciudadanía.

En ese sentido, aseguró: "Estamos orgullosos de los vecinos de Santa Fe, que no se resignan frente al fenómeno El Niño y queremos mostrar que la ciudad está preparada para recibirlo". Asimismo, el funcionario aclaró que el registro en el sitio web oficial se mantiene abierto para quienes deseen sumarse “entendiendo que el acompañamiento comunitario potencia la responsabilidad primaria del Estado”.

Memoria y compromiso territorial en Santa Fe

El encuentro contó con una nutrida presencia de instituciones y vecinos independientes, quienes aportaron miradas vinculadas a la salud mental, el abordaje social y el cuidado del espacio público. En este marco, representantes de organizaciones sociales expresaron su predisposición para poner sus equipos al servicio en áreas de alimentación, contención y preservación de derechos.

Desde el ámbito profesional y académico, Ludmila Torres, integrante de la Fundación Centenario, detalló la propuesta orientada a la contención emocional: "Venimos a proponer un acompañamiento en base a la salud mental de los adultos mayores, realizando talleres de memoria y bienestar físico y emocional teniendo en cuenta el impacto de una situación de evacuación".

En esa línea, Lorena Torres, de la misma fundación, explicó: "Decidimos participar para devolver un poco lo que nos tocó atravesar en su momento a los santafesinos ante las inundaciones, pero ahora colaborando desde otro lugar. Es clave acompañar desde una perspectiva de derechos; el solo hecho de nombrarlos como Centro de Asistencia Integral y no como centros de evacuados ya posiciona a las personas desde un lugar totalmente diferente”.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Civil Virgen de los Milagros de Alto Verde, Susana Guadalupe Ponce, ofreció el respaldo operativo de su organización: “Junto a mi equipo brindamos asistencia diaria con una copa de leche y comedor a cientos de familias de nuestro barrio. Decidimos sumarnos a esta red para poner a disposición a nuestros 20 voluntarios apenas nos llamen; es una forma de devolverle a la comunidad el apoyo que alguna vez recibimos y estar presentes para quienes más lo necesitan”.

Compromiso vecinal y estudiantil

Fiorella Pezzia, estudiante de Trabajo Social de la UNL valoró la convocatoria y señaló: “Entendemos que el territorio no es solo el lugar que habitamos, sino un espacio de relaciones, algo cultural y simbólico; ser parte de esta red es cuidar y proteger ese entramado colectivo, donde nuestra disciplina históricamente ha tenido un rol muy importante”.

Por último, Leonel Aragó, referente del barrio Ciudadela, subrayó la importancia de transmitir lo trabajado a los vecinos: "Me sirvió mucho; se habló de la temática de la basura y de replantearnos cómo nos manejamos como vecinos para mantener la limpieza de la calle y las bocas de tormenta".

Más información de la Municipalidad

Las instituciones o vecinos que estén interesados en inscribirse a la Red de Voluntarios deberán completar el siguiente formulario: https://santafeciudad.gov.ar/direccion-de-gestion-de-riesgo/fenomeno-el-nino/red-de-instituciones-voluntarias/